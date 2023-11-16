藍白合「當務之急」 郭正亮：沒做恐影響10%選票流失和兩黨合作

藍白合進展昨(15)日達成6點共識，雙方同意讓民調決勝，於本周六(18)日公布結果後，包括郭正亮和蔡正元等人，都在節目中對這樣的突破進展表示看法。郭正亮認為，雙方的支持者會因正副結果不符期待，而流失約10%的選票，他呼籲侯柯必須拍影片說服各自的選民，蔡正元也認為，為了讓選舉來到新的高度，侯柯兩人務必調整各自的幕僚團隊，好讓合作能夠順利進行。

蔡正元在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，對於藍白合非常感動，「未來冒著砲火也要前進」。他深謝馬英九和韓國瑜，也認為沒有兩人的努力，藍白合應該早就破局。對於藍白合之後，蔡正元也建議，侯柯兩人應該調整各自的幕僚團隊，才能讓選舉的高度來到另外一個局面。

郭正亮對此也說，「我認為當事人接下來就要開始拍一些影片，來說服你的支持者投出這張票，因為差距真的不大，如果真的搭擋了，接下來兩個人就要各自去做內部說服的工作」。就兩黨合作之後，純粹因為柯、侯誰正誰副流失的選票，郭正亮推估則大概會落在10％以內的選票會有影響，而這場選戰最後勝負可能是在3％以內。

郭正亮建議，接下來兩黨應該讓大家了解這是真正的政黨合作，「絕對不是全有全無，絕對不是正跟副落差很大，不是這樣，一定要當事人去說明」。他也強調，說服選民這塊，在民眾黨黨內尤其重要，「因為民眾黨對柯文哲有高度認同，柯文哲未來的講話就滿重要的」。

郭正亮也以數字提醒兩黨的支持者，表示這場大選選民約為1900多萬，1%就是不到20萬，是很激烈的選舉，「若有人去搞廢票聯盟、搞什麼東西，就等於是在幫賴清德的忙」。

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