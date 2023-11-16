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名家專欄／藍白真能「逆轉合」？ 「全民調」好感度增可解僵局

DailyView網路溫度計／ 鈕則勳
圖／侯友宜、柯文哲臉書粉專
圖／侯友宜柯文哲臉書粉專

15日上午藍白兩大陣營總統參選人侯友宜柯文哲、國民黨主席朱立倫和前總統馬英九在馬英九基金會，為藍白合作最後的協商，雙方會後決定以民調決勝負，最終正副總統人選結果將於11月18日揭曉。藍白合到現在已經被認為有歹戲拖棚的情況，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/01～2023/11/14）統計調查，近幾個禮拜「藍白合」都是負面大於正面聲量，如11月1日至11月7日，負面有9萬多則，正面只有2萬5千多則，好感度只有0.26，11月8日到14日，負面有5萬4千多則，正面只有1萬3千多則，好感度更只有0.24，可見網友對藍白合議題已經不耐煩；究其原因，除了綠軍不斷攻堅唱衰之外，當然包括政治人物只堅持自己立場與利益、期待整合的民眾漸失望與憤怒、過程中算計與權謀爆棚等，這或許也就是在網路熱門關鍵字中「破局」特別顯著的原因。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

藍白合近三日熱門關鍵字 現「破局、全民調、馬英九」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/12～2023/11/14）統計調查，近三日「藍白合」熱門關鍵字除了出現「破局」之外，「全民調」、馬英九、柯文哲、蕭旭岑、侯柯配、柯侯都被網友熱烈討論。以「全民調」來說，畢竟其是藍綠兩軍交鋒的熱點，除柯文哲一路堅持侯、柯互比式的全民調外，日前馬英九也贊成「對比式」、亦即侯柯配對賴蕭配、柯配對賴蕭配為基礎的全民調，柯亦表示贊同 ; 而國民黨從民主初選也退讓至民調決勝負，但與柯、甚至是馬不同之處在於，侯陣營與國民黨堅持要將政黨支持度納入評比，再加上「對比式」，且各佔50%。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「全民調」好感度提升！鈕則勳：雙方或可從全民調解決僵局之故

然而柯會認為將政黨支持度納入評比對自己不利，況且坊間政黨支持度民調，國民黨多勝過民眾黨，藍白在政黨支持度是否納入上僵持，導致談判擱淺，也因為這事情吵得沸沸揚揚，雖然佔據媒體與網路話題版面 ; 但細部來看，「全民調」的負面聲量也遠高於正面聲量，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/11/01～2023/11/14）統計調查，以11月1日至11月7日數據來看，負面3萬4千多則，遠高於正面的5千多則，而11月8日到14日，負面有7萬9千多則，正面只有1萬7千多則，所幸好感度從0.16升至0.22，或許是馬英九也支持全民調，雙方或可能從全民調解決僵局之故。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

馬王政爭2.0？王金平：全民調恐引發南部反彈

但畢竟這話題現今政治性極高，特別是在馬英九表態後，不僅馬英九成為該議題熱門關鍵字之外，為其發言的基金會執行長蕭旭岑熱門指數也拉高 ; 而馬表態後，除了柯開始進行政治操作，拉馬挺全民調對抗國民黨之外，馬的意見也造成國民黨內部炸鍋，引爆兩派論戰，而其間前立法院長王金平的意見和馬不同，甚至傳出王表示全民調會「引發南部反彈」，因此就有媒體報導點出「新版馬王政爭」或「馬王政爭2.0」，讓情況雪上加霜、治絲益棼。

藍白對峙！鈕則勳：若無法速戰速決，整合紅利減少

或許也是因為藍白持續對峙，各方衝突不斷，也導致一個警訊出現，就是聯合報最新民調顯示，不論是侯柯配或柯侯配對雖仍領先賴蕭配5到6個百分點，但相較於9月底時8至15個百分點的領先幅度已然明顯下滑，更凸顯出藍白若無法速戰速決，就算整合，整合紅利將愈來愈少，領先的優勢也將愈來愈形脆弱，更遑論談判破局了。

但倘若真的破局，對柯文哲來說，衝擊應該有限，因為他在藍白合的賽局中，一直是以小搏大，甚至是被認為在做無本生意，畢竟他本來就被認為沒有當選機會，只是在拚立院不分區席次 ; 但操作至今，他的民調支持度不僅已經和侯友宜麻花纏鬥，甚至多次領先，而在協商過程中，比他家大業大的國民黨更對他幾度讓步，無怪乎柯會成為該議題上的顯著關鍵熱詞，是以藍白不論合還是不合，柯文哲早已穩賺不賠了。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年11月01日至2023年11月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『藍白合、全民調』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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