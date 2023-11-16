藍白縣市首長 肯定藍白合符合民意
藍白政黨協商達成六點共識，藍營縣市首長和民代紛紛表達支持，認為符合多數民眾的期望。桃園市長張善政昨表示，要政黨輪替、下架民進黨，是多數民眾的期望，藍白合初步有些進展，令人高興，能夠把民進黨下架、換黨執政的願望又接近一步。台北市長蔣萬安表示，他是國民黨員，政黨協商民調，自己會支持國民黨提出的參選人侯友宜。
民眾黨新竹市長高虹安昨表示，尊重協商會議和決定，相信大家都是有智慧的政治前輩，會做出對台灣人民最好的決定。民眾黨立委參選人蔡壁如說，「高鐵直達車終於要啟動了」，兩黨有共同目標，就是要為人民發聲、要政黨輪替，立委的跨黨派合作一直在進行；現在，總統的合作列車已啟動，支持藍白的民眾一定要有信心，合作團結就有勝選的機會，只要不放棄，藍白明年一定可以贏得勝利。
藍營高層表示，藍白合不一定贏，要對抗的是國家機器，大家要戒慎恐懼。基隆市長謝國樑說，不是侯柯配或柯侯配就一定能夠下架民進黨，只能說藍白合才有可能在選舉中有機會獲勝，未來還有很多問題有待克服，更多的挑戰才剛開始，最後關頭的這幾天還要努力。
「等很久了！」雲林縣長張麗善說，藍白合符合全民期待，希望透過公平的機制能選出最能勝選的組合，滿足民意的需求，「藍白合一定能夠勝選」。南投縣長許淑華呼籲兩黨除能以民意為依歸，不論是誰正誰副都能尊重民調結果。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，他代表黨團表示支持，希望後續盡快落實共識，傾全力徹底執行，拚藍白一起重返執政，立法院能夠過半。
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