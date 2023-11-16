藍白縣市首長 肯定藍白合符合民意

藍白政黨協商達成六點共識，藍營縣市首長和民代紛紛表達支持，認為符合多數民眾的期望。桃園市長張善政昨表示，要政黨輪替、下架民進黨，是多數民眾的期望，藍白合初步有些進展，令人高興，能夠把民進黨下架、換黨執政的願望又接近一步。台北市長蔣萬安表示，他是國民黨員，政黨協商民調，自己會支持國民黨提出的參選人侯友宜。

總統大選「藍白合」成局，民眾黨籍縣市長的新竹市長高虹安昨天傍晚表示尊重協商會議和決定。聯合報系資料照

民眾黨新竹市長高虹安昨表示，尊重協商會議和決定，相信大家都是有智慧的政治前輩，會做出對台灣人民最好的決定。民眾黨立委參選人蔡壁如說，「高鐵直達車終於要啟動了」，兩黨有共同目標，就是要為人民發聲、要政黨輪替，立委的跨黨派合作一直在進行；現在，總統的合作列車已啟動，支持藍白的民眾一定要有信心，合作團結就有勝選的機會，只要不放棄，藍白明年一定可以贏得勝利。

藍營高層表示，藍白合不一定贏，要對抗的是國家機器，大家要戒慎恐懼。基隆市長謝國樑說，不是侯柯配或柯侯配就一定能夠下架民進黨，只能說藍白合才有可能在選舉中有機會獲勝，未來還有很多問題有待克服，更多的挑戰才剛開始，最後關頭的這幾天還要努力。

「等很久了！」雲林縣長張麗善說，藍白合符合全民期待，希望透過公平的機制能選出最能勝選的組合，滿足民意的需求，「藍白合一定能夠勝選」。南投縣長許淑華呼籲兩黨除能以民意為依歸，不論是誰正誰副都能尊重民調結果。國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，他代表黨團表示支持，希望後續盡快落實共識，傾全力徹底執行，拚藍白一起重返執政，立法院能夠過半。

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