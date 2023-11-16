快訊

暌違一年 拜習握手火速展開會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜：捨小我讓大我目標盡快完成

聯合報／ 記者侯俐安鍾張涵鄭媁／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照

藍白昨共同踏出關鍵步伐，達成合作共識，不過有藍營支持者質疑，為何不納入政黨實力的民調？認為國民黨主席朱立倫和黨籍總統參選人侯友宜讓步太多。侯友宜昨表示，藍白或許各有立場，但沒有堅持己見，各自在小我上都做了一些取捨，讓大我的目標可以盡快完成，畢竟「藍白合」只是開始。

侯友宜表示，藍白有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去。

侯友宜坦言，昨上午政黨協商後一直到晚上，他不斷地接到很多好朋友的電話，有鼓勵，還有質疑，「鼓勵，是期盼我繼續爭取更多的支持」，質疑，則是為什麼當初堅持的「政黨支持度」，沒有出現在兩黨的六項共識中？為什麼要退讓這麼多？

侯友宜說，相信這個時候，支持者的心情，會有焦慮，也有很大壓力，擔心結果不能如預期，那該怎麼辦，而這樣的情況，藍白雙方一定都會有，但既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，既然是協商，就該是一個可以協調、可以互相討論的過程。

侯友宜昨在三三會演講，針對沒有採用德國式民調的轉折，他表示，是在大家協調下，希望釋出善意，政黨彼此合作以符合人民期待，他出來選舉就是要團結台灣，只要大家互相尊重、包容，相信沒有不可能。

被問到是否想過藍白合會談成？侯友宜說，自己心中都只有一個想法，四十三年永遠不變：除了信守承諾外，最重要的為人民、國家找到一個新里程碑，只要為國家好的事情，一定會放下個人。

藍白合作終獲共識，高雄市前市長韓國瑜昨晚在臉書以十六字回應，「藍天湛湛，白雲悠悠，和平繁榮，終現曙光。」

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 韓國瑜 朱立倫

延伸閱讀

「藍白合」達6點共識 韓國瑜16字藏頭詩洩心聲 邱毅也說話了

侯友宜：藍白合只是開始 還有很多事要一起努力

藍白二會遭質疑「為何退讓這麼多」 侯友宜釋疑：台灣不能再空轉

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

相關新聞

藍白合達6共識 民調決勝 周六公布結果

總統大選在野合作出現重大突破。國民黨、民眾黨昨天在前總統馬英九見證下，達成「藍白合」六點共識。民眾黨總統參選人柯文哲表示...

新聞幕後／協商前夕 朱侯柯已有合作默契

「藍白合」協商跨出歷史性的一步，前總統、國民黨前主席馬英九為柯文哲鋪了一個可以踏實可信任的台階，國民黨主席朱立倫近日密集...

藍白合成局達成6點共識 柯文哲自爆留下1點伏筆

藍白陣營今天達成整合共識，民眾黨總統參選人柯文哲說，有超過6成民意希望政黨輪替，因此還是要順應民意，不要先想到個人的問題...

藍白縣市首長 肯定藍白合符合民意

藍白政黨協商達成六點共識，藍營縣市首長和民代紛紛表達支持，認為符合多數民眾的期望。桃園市長張善政昨表示，要政黨輪替、下架...

侯友宜：捨小我讓大我目標盡快完成

藍白昨共同踏出關鍵步伐，達成合作共識，不過有藍營支持者質疑，為何不納入政黨實力的民調？認為國民黨主席朱立倫和黨籍總統參選...

柯文哲：個人位子不重要 要監督權力

藍白陣營昨天達成民調決勝負共識，民眾黨總統參選人柯文哲坦言，在雙方作出六點共識之前，柯陣營的幕僚事前都不知情，核心幕僚都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。