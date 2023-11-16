侯友宜：捨小我讓大我目標盡快完成

藍白昨共同踏出關鍵步伐，達成合作共識，不過有藍營支持者質疑，為何不納入政黨實力的民調？認為國民黨主席朱立倫和黨籍總統參選人侯友宜讓步太多。侯友宜昨表示，藍白或許各有立場，但沒有堅持己見，各自在小我上都做了一些取捨，讓大我的目標可以盡快完成，畢竟「藍白合」只是開始。

侯友宜表示，藍白有個更大的共同目標，那就是要讓政黨輪替，要讓台灣不再意識型態治國，要讓台灣不再空轉下去。

侯友宜坦言，昨上午政黨協商後一直到晚上，他不斷地接到很多好朋友的電話，有鼓勵，還有質疑，「鼓勵，是期盼我繼續爭取更多的支持」，質疑，則是為什麼當初堅持的「政黨支持度」，沒有出現在兩黨的六項共識中？為什麼要退讓這麼多？

侯友宜說，相信這個時候，支持者的心情，會有焦慮，也有很大壓力，擔心結果不能如預期，那該怎麼辦，而這樣的情況，藍白雙方一定都會有，但既然要合作，彼此雙方就要有所取捨，既然是協商，就該是一個可以協調、可以互相討論的過程。

侯友宜昨在三三會演講，針對沒有採用德國式民調的轉折，他表示，是在大家協調下，希望釋出善意，政黨彼此合作以符合人民期待，他出來選舉就是要團結台灣，只要大家互相尊重、包容，相信沒有不可能。

被問到是否想過藍白合會談成？侯友宜說，自己心中都只有一個想法，四十三年永遠不變：除了信守承諾外，最重要的為人民、國家找到一個新里程碑，只要為國家好的事情，一定會放下個人。

藍白合作終獲共識，高雄市前市長韓國瑜昨晚在臉書以十六字回應，「藍天湛湛，白雲悠悠，和平繁榮，終現曙光。」

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