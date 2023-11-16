賴清德20日宣布副手 蕭美琴班底在台整軍

中選會將於十一月廿至廿四日受理總統副總統候選人登記，民進黨總統參選人賴清德副手已經確定由駐美代表蕭美琴擔任，賴團隊將於廿日宣布「賴蕭配」正式成軍，介紹蕭美琴出場。

蕭美琴正在舊金山參加亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ），對於場邊記者詢問返台參選議題都未正面回應，只說「ＡＰＥＣ事情很多，我們繼續努力讓ＡＰＥＣ順利圓滿」。但據了解，蕭美琴過去擔任立委時的班底，最近已經在台灣重整團隊，讓蕭返台後立馬能進入選戰模式，且競選辦公室正在裝潢。

據賴陣營規畫，昨天民進黨中執會公布不分區立委名單後，隨即鋪陳副手人選登場，蕭美琴也將投入黨籍立委輔選；目前傳出有立委參選人已經開始安排蕭美琴的輔選時間，民進黨人士普遍認為，蕭美琴對於拉抬年輕選票會有很強的作用。

據悉，蕭美琴返台後第一個周末、廿六日將回到花蓮輔選，參加賴清德花蓮競選總部成立大會。

民進黨人士說，蕭美琴若離開美國，駐美代表應不會如外界傳言由外交部長吳釗燮接任，正值大選前夕及美中台敏感時刻，外交及國安人事不適合有太大的變動，駐美代表一職傾向先由副代表代理。

國民黨立委林為洲認為，蕭美琴作為駐美代表很盡責，但是她最大的敗筆是民進黨意識形態的包袱，感覺慢慢要變成「戰狼外交」的代表。

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