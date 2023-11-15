藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

「藍白合」成定局，由雙方與馬英九挑選專家，並參考內參與各界民調決定正副人選。對此，學者施正鋒質疑，挑選民調的標準仍有很大的灰色地帶，相關細節還有討論空間。學者曲兆祥另舉例說，要是藍白合成功勝選，組成聯合政府後，恐出現國民黨閣揆、民眾黨主席兩者意見相左的狀況。

民調標準仍有貓膩

國民黨與民眾黨15日舉行第二次政黨協商，由前總統馬英九扮演見證人，以及國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，協商達成「藍白合」，並建立6點共識。

針對第一點共識：「馬英九前總統、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家」。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒受訪時就說，全民調從7日開始計算，雖可以防止綠營灌票，不過馬、白與藍各派民調專家，感覺這3位專家的權力太大，而且18日就公布結果，但柯文哲19日就要舉辦造勢大會，國民黨給民眾黨轉圜的空間似乎不大。

至於聲明中的第二點與第三點指出，藍白雙方各提供一份民調，並參考各界民調決定正副人選，但如果民調統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。施正鋒指出，其中似乎還有很多灰色地帶，包括民調要看哪幾家？民調要如何記點？還待未來幾天敲定細節。

藍白合不致再破裂

曲兆祥也質疑說，民調時間範圍內，有許多機構臨時做的民調、網路調查等參差不齊的民調，不可能全部收錄，但哪些該收錄、不該收錄都還有討論空間。他更指出，記點如何計算、篩選的標準等都還可能出現爭議，相關標準都應公開，才更有信服力。

但他認為，在藍白合當中，原本堅持要全民調的柯文哲做出了很大的讓步，更已取得了初步了成果，剩下的問題都是技術性問題，他說：「預計藍白合不會因為上述問題再度破裂」。

聯合政府難運作

而在第6點聯合政府部分，施正鋒質疑，雖然有規定說其他部會由各黨派立委席次分配，但行政院長要誰當？到最後還是由總統決定，而且行政權是不可分割的，除非是聯合政府，如果是柯文哲當正，以過去前總統陳水扁找唐飛當行政院長，王金平被推舉為立法院長的狀況來看，最終還是總統大權在握。

因此，施正鋒認為，這次藍白合的協商共識還是把權力分配想的太簡單，且有許多漏洞。他說，歐洲內閣制都是選完才談怎麼合作，頂多法國因為總統是兩輪決選制，可以在第一輪結果出爐後，再決定政黨投票意向，但台灣要選前就要談合作，其實不確定性還是很多。

曲兆祥也預測，很多問題會都會從第六點來的，畢竟台灣沒有組成聯合政府的經驗。他舉例說，如果有國民黨行政院長跟民眾黨主席意見相左，出身於民眾黨的部會首長應該如何是好？

他說，在行政倫理應該要聽閣揆的話；但在政黨倫理要忠誠於黨主席，導致兩面不是人，恐難以處事。

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