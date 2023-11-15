藍白合談成六點共識！侯友宜：無論誰正誰副都攜手合作
藍白第二次政黨協商，歷經150分鐘，達成六點共識。國民黨總統參選人侯友宜表示，謝謝馬英九與兩黨主席，大家齊聚一堂，在進行過程中，如何為共同理念，國家安全，人民福祉，放下個人，在政黨合作下邁進，完成第三波民主改革，完成民主合作方式，這幾天就會有結果出來，無論結果如何，誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國土地能平安，謝謝馬英九與兩黨主席。
今天藍白會後，馬英九表示，國民黨、民眾黨在此達成合作協議，相信為台灣政治史上締造新紀錄，合作將使未來選舉與其他方面能相互幫忙，對兩黨都是值得紀念的一天，會依據合作協議全力以赴。
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