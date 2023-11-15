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藍白合談成六點共識！侯友宜：無論誰正誰副都攜手合作

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
藍白舉行二度政黨協商，上午在馬英九文教基金會進行，政黨協商約在12點30分結束，前總統馬英九（左二）、國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨主席柯文哲（右一）一同步出會場，回應媒體提問。記者曾學仁／攝影
藍白舉行二度政黨協商，上午在馬英九文教基金會進行，政黨協商約在12點30分結束，前總統馬英九（左二）、國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨主席柯文哲（右一）一同步出會場，回應媒體提問。記者曾學仁／攝影

藍白第二次政黨協商，歷經150分鐘，達成六點共識。國民黨總統參選人侯友宜表示，謝謝馬英九與兩黨主席，大家齊聚一堂，在進行過程中，如何為共同理念，國家安全，人民福祉，放下個人，在政黨合作下邁進，完成第三波民主改革，完成民主合作方式，這幾天就會有結果出來，無論結果如何，誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國土地能平安，謝謝馬英九與兩黨主席。

今天藍白會後，馬英九表示，國民黨、民眾黨在此達成合作協議，相信為台灣政治史上締造新紀錄，合作將使未來選舉與其他方面能相互幫忙，對兩黨都是值得紀念的一天，會依據合作協議全力以赴。

記者翻攝
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2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 馬英九 朱立倫 藍白合

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