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直播／藍白合不合今揭曉！三方主帥二度協商 政黨支持度是關鍵

評／「藍白合」柯若寸土不讓…不是政黨合作 是政黨併購

遭爆藍白二會前赴陸見宋濤！蕭旭岑斥侯辦「自己人打自己人」

藍白合在馬辦二次政黨協商 柯、侯、朱出席

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
藍白政黨第二次政黨協商上午在馬英九基金會辦公室登場，國民黨國民黨總統參選人侯友宜進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午在馬英九基金會辦公室登場，國民黨國民黨總統參選人侯友宜進場。記者林俊良／攝影

藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，國民黨主席朱立倫、民眾黨柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜上午十時正式上談判桌攤牌，三方主帥柯文哲、侯友宜、朱立倫準時抵達位在內湖行善路的馬英九基金會，現場擠爆大批媒體，馬英九基金會執行長蕭旭岑親自接待三人進場。

中選會20日至24日開放受理總統、副總統參選人登記，若以壓線日期24日計算，藍白即使達成共識，要在倒數九天完成民調，依時程推估，最晚今天必須確認民調占比。

藍白政黨第二次政黨協商上午在馬英九基金會辦公室登場，國民黨國民黨總統參選人侯友宜進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午在馬英九基金會辦公室登場，國民黨國民黨總統參選人侯友宜進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，現場擠爆大批媒體，支持郭台銘的民眾到向媒體表達立場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，現場擠爆大批媒體，支持郭台銘的民眾到向媒體表達立場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，民眾黨總統參選人柯文哲（右四）在馬英九基金會執行長蕭旭岑（右三）接待下進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，民眾黨總統參選人柯文哲（右四）在馬英九基金會執行長蕭旭岑（右三）接待下進場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，國民黨主席朱立倫到場。記者林俊良／攝影
藍白政黨第二次政黨協商上午10點鐘在馬英九基金會辦公室登場，國民黨主席朱立倫到場。記者林俊良／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 朱立倫 馬英九 藍白

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