藍白合「十嘴九卡臣」！他提醒勿忘「一根扁擔與一張彩券的教訓」

藍白合不合，隨著登記時間逼近，國民黨與民眾黨壓力進入深水區，誰是賽局中的膽小鬼退讓求全，或兄弟登山各自努力，今天上午(15日)藍白舉行二度政黨協商，由前總統馬英九擔任見證人，雙方合作是否實質有進展，答案即將揭曉。

藍白合議題始終僵持在誰正誰副，台北大學公行暨政策系副教授侯漢君表示，沒有穩固的合作機制，真的選下去有點冒險，他舉例說明，假設雙方合作開一個公司，如何分工、資本要怎麼出、利潤怎麼分，這些都談好後，比較容易進行後續的合作討論。

如何共同推出一組人選，藍白各有堅持，前總統馬英九日前突然表態支持柯文哲所提的全民調，讓朱侯措手不及，而柯文哲也藉著國民黨內歧見，順勢邀請馬英九當政黨協商見證人，馬英九此舉引起黨內不少反彈。

中廣董事長趙少康提醒馬英九，不要讓人家覺得他好像跟柯文哲是站一國的，一起對抗國民黨，這樣很不好，而政治學者施正鋒則認為，國民黨內「十嘴九卡臣」（人多嘴雜，如放狗屁），出完意見，出事了也不關他們事。

侯漢君則以國父孫中山「一根扁擔與一張彩券的教訓」的故事來提醒國民黨，且勿過度求勝，而忘了原先的根本，否則恐怕落入雙失局面。

馬英九受邀見證來藍白協商，只是見證的實際功能不明，學者認為未竟的合作機制本應是談判基礎，如今時間已如白駒過隙，不完善的合作機制，與趕鴨子上架的合作氛圍，合與不合都是隱憂。

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