新聞眼／有了門票是否進場？ 郭台銘一念之間

鴻海創辦人郭台銘及副手賴佩霞搭檔投入二○二四總統大選，百萬份連署書以八成七合格率獲得參選門票。郭台銘昨晚發布六百字回應，其中「不忘各位所託，定當全力以赴，為中華民國打造黃金卅年」一席話，是為大局著想「功成身退」或參選到底，格外引發聯想。有了門票，是否進場？仍在郭台銘一念之間。

選戰至今，民進黨總統參選人賴清德民調維持穩定領先；在野陣營，藍白為了誰正誰副吵不停，今天還要舉行「藍白二會」政黨協商。郭近期幾無公開行程，神隱原因眾說紛紜，有人解讀是為富士康查稅風暴保持低調，也有人說是萌生退意，擬尋求適當時機轉身退選。

郭辦雖澄清郭是「鴨子划水」，固連署、談政見。然而，「郭霞配」連署期間，全台各地涉賄或買個資案件頻傳，更傳出，掌管連署事務的郭台銘長子郭守正在十月底前倉促赴美，除讓外界平添許多想像，也讓郭的民調支持度難以攀升。

不過，藍白二會前夕，中選會公告郭台銘獲得九十萬餘人合格連署的成績單，也展現其一定實力。本報最新民調指出，若郭參選，柯侯配以三成六支持度領先賴蕭配，侯柯配則是三成五；若郭不選，柯侯配則以四成一領先賴蕭配，侯柯配則是以四成二。各家民調也顯示，郭台銘擁有至少百分之七的支持度。這意味著，郭的參選與否，對藍白人選組合具有微妙作用；而在野能否成功「下架民進黨」，郭的角色也極為關鍵。

郭台銘會不會參選到底？郭營昨天語帶玄機，說要看跟民眾黨總統參選人柯文哲談得如何。但郭台銘好友宣明智認為，郭「精神參選」對大局最有幫助。可見，連好友也不勸進郭參選。

郭台銘宣示要「為中華民國打造出黃金卅年」，其實還有其他途徑，非僅參選總統一條路；而以郭目前的民調劣勢，若執意參選，非但勝算不大，更可能成為無法「下架民進黨」的頭號戰犯。是進是退，全看他的智慧抉擇。

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