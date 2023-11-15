聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍白政黨協商攤牌前 侯友宜、柯文哲吐露心情

聯合報／ 記者陳秋雲黃羿馨巫鴻瑋鄭媁／連線報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。圖／聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。圖／聯合報系資料照

藍白政黨協商進入關鍵深水區，今天上午雙方將攤牌。民眾黨總統參選人柯文哲昨傍晚在台中市與中小企業座談時，近期茹素的柯自爆，自己最近心思不定，馬英九要見證，他也尊重馬，但今天會談出什麼東西來也不知道。

柯文哲昨傍晚與廿多名在地人士約在台中市區餐廳座談，在場出席的包含台中海線農會總幹事、製造業公會理事長、運輸業者、梧棲地方人士等。針對藍白合，柯文哲說，藍營內部對他說「你們一塊錢要贏我們一千元」，但他一笑置之。

藍白政黨協商今登場，國民黨總統參選人侯友宜昨陪同國民黨新竹縣立委林思銘掃街拜票，對於政黨協商，侯友宜說，面對這場選戰，會以人民、國家的利益為最大考量，政黨其次，他個人永遠擺在最後位置，在這樣的前提、也符合人民期待下，面對侯柯配、柯侯配立場都是「大家一起共同並肩作戰」。

侯友宜說，國民黨已拿出最大誠意面對民眾黨，他希望「個人小一點，人民國家大一點的方向」，到現在仍不放棄最後的機會和希望，要完成政黨輪替就必須結合所有在野的力量。侯更強調，這次選舉完全不思考個人位子，個人利益擺在最後。

聯合報民調也顯示，六成六受訪民眾認為，藍白合應考慮政黨實力，而非只有參選人的民調結果。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，如果藍白能達成協議，願納入政黨支持度民調，馬辦樂觀其成，只要雙方主事者同意的方案、能促成藍白合，都支持。

外傳藍營已準備好若藍白不合，將全面開戰將砲口對準柯文哲。蕭旭岑昨批評，說「宣戰」的人沒把國民黨未來放在眼裡，「到底敵人是民進黨還是民眾黨？若把首要敵人當成民眾黨？」他要不客氣講，說這種話的人都是在幫民進黨總統參選人賴清德，他呼籲，藍白就算不能合，至少也要和，雙方互相攻擊只會便宜了民進黨。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 馬英九 柯文哲 侯友宜 民調 蕭旭岑 賴清德 林思銘

延伸閱讀

郭台銘何時登記擬「明天之後」與柯文哲溝通 柯辦回應了

柯文哲逛逢甲夜市人氣夯 遇烤鱷魚攤驚問「是真的？」

獨／近期茹素…自爆心思不定 柯文哲：明天會談出什麼也不知道

人氣比侯友宜還旺 徐欣瑩陪拜票「凍蒜」聲不斷

相關新聞

藍白合今政黨協商 全民調方法各畫底線

藍白政黨協商進入最後關鍵期，兩黨主席朱立倫、柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜今天將坐下來談，國民黨前主席馬英九在場見證。若...

藍白政黨協商攤牌前 侯友宜、柯文哲吐露心情

藍白政黨協商進入關鍵深水區，今天上午雙方將攤牌。民眾黨總統參選人柯文哲昨傍晚在台中市與中小企業座談時，近期茹素的柯自爆，...

新聞幕後／三輪馬車各自奔 藍營畫底線

過去一百廿二個小時，是這場選戰開打以來國民黨最難熬的時光。前黨主席馬英九拋出「全民調」震撼彈後，民眾黨主席柯文哲則因此願...

賴清德：藍白合權位分配 走回頭路

「藍白合」將掀底牌，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，台灣已經讓國際社會看見，國際社會也肯定台灣，此時應該更團結，如果沒有...

郭霞配過關 郭台銘稱要打造黃金30年

中央選舉委員會昨天公告第十六任總統、副總統選舉被連署人連署結果。鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞提出的連署書件，合於規定之連...

藍黨團：藍白達共識 再請馬英九見證

國民黨前主席馬英九盼推進藍白合進度，日前提以「全民調」共推藍白正副總統參選人，民眾黨總統參選人柯文哲也跟進表態，若與國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。