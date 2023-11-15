藍白政黨協商攤牌前 侯友宜、柯文哲吐露心情

藍白政黨協商進入關鍵深水區，今天上午雙方將攤牌。民眾黨總統參選人柯文哲昨傍晚在台中市與中小企業座談時，近期茹素的柯自爆，自己最近心思不定，馬英九要見證，他也尊重馬，但今天會談出什麼東西來也不知道。

柯文哲昨傍晚與廿多名在地人士約在台中市區餐廳座談，在場出席的包含台中海線農會總幹事、製造業公會理事長、運輸業者、梧棲地方人士等。針對藍白合，柯文哲說，藍營內部對他說「你們一塊錢要贏我們一千元」，但他一笑置之。

藍白政黨協商今登場，國民黨總統參選人侯友宜昨陪同國民黨新竹縣立委林思銘掃街拜票，對於政黨協商，侯友宜說，面對這場選戰，會以人民、國家的利益為最大考量，政黨其次，他個人永遠擺在最後位置，在這樣的前提、也符合人民期待下，面對侯柯配、柯侯配立場都是「大家一起共同並肩作戰」。

侯友宜說，國民黨已拿出最大誠意面對民眾黨，他希望「個人小一點，人民國家大一點的方向」，到現在仍不放棄最後的機會和希望，要完成政黨輪替就必須結合所有在野的力量。侯更強調，這次選舉完全不思考個人位子，個人利益擺在最後。

聯合報民調也顯示，六成六受訪民眾認為，藍白合應考慮政黨實力，而非只有參選人的民調結果。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，如果藍白能達成協議，願納入政黨支持度民調，馬辦樂觀其成，只要雙方主事者同意的方案、能促成藍白合，都支持。

外傳藍營已準備好若藍白不合，將全面開戰將砲口對準柯文哲。蕭旭岑昨批評，說「宣戰」的人沒把國民黨未來放在眼裡，「到底敵人是民進黨還是民眾黨？若把首要敵人當成民眾黨？」他要不客氣講，說這種話的人都是在幫民進黨總統參選人賴清德，他呼籲，藍白就算不能合，至少也要和，雙方互相攻擊只會便宜了民進黨。

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