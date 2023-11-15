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藍白合今政黨協商 全民調方法各畫底線

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰黃羿馨／連線報導
藍白政黨協商今登場，國民黨主席朱立倫（左圖右）、總統參選人侯友宜（左圖中）將與民眾黨主席柯文哲（右圖）會商。國民黨前主席馬英九（左圖左）也將在場見證。 本報資料照片、記者黃仲裕／攝影
藍白政黨協商今登場，國民黨主席朱立倫（左圖右）、總統參選人侯友宜（左圖中）將與民眾黨主席柯文哲（右圖）會商。國民黨前主席馬英九（左圖左）也將在場見證。 本報資料照片、記者黃仲裕／攝影

藍白政黨協商進入最後關鍵期，兩黨主席朱立倫柯文哲和國民黨總統參選人侯友宜今天將坐下來談，國民黨前主席馬英九在場見證。若能就全民調方法達成共識，藍白合就能向前推進，雙方昨各自畫下底線，今天上午十時正式上談判桌攤牌。

若達共識 今須確認民調占比

中選會廿日至廿四日開放受理總統、副總統參選人登記，若以壓線日期廿四日計算，藍白即使達成共識，要在倒數九天完成民調，依時程推估，最晚今天必須確認民調占比。

國民黨、民眾黨昨天同步宣布，藍白政黨協商今天上午十時於馬英九基金會舉行。為了促成藍白合，國民黨今天中常會延開，就等民眾黨協商。

侯友宜昨表示，他從頭到尾都拿出最大耐心、善意、誠意，一起面對藍白合作，期待民眾黨總統參選人柯文哲也能一樣，不要再回原點，和國民黨好好協商，能有圓滿結果。

國民黨主張 政黨互比占四成

據了解，國民黨合作底線是「柯侯」或「侯柯」與民進黨總統參選人賴清德搭配駐美代表蕭美琴進行對比民調，比率占六成，另四成為政黨互比；對此，黨中央未證實或否認，就怕事先各曝底線，容易節外生枝。

民眾黨認為 一般全民調就可

民眾黨發言人楊寶楨表示，如同柯文哲所說，藍白合不能再拖，這幾天就要有明確的定案，以「柯侯配」或「侯柯配」的組合民調，基本上就已經包含政黨支持度在內，如果要另外做政黨支持度再去加權，可能會有灌水的嫌疑，民眾黨認為做一般的全民調就可以；國民黨過去很多初選都是採用一般的全民調，俗稱台灣模式全民調，這是目前民眾黨設定的底線。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱說，六成五的民眾希望政黨輪替，民眾黨為順應民意，所以與國民黨進行在野整合，民眾黨ＤＮＡ就是公開透明，一直以來都是堅持全民調，至於全民調的占比，大家都可再討論。

關鍵時刻 雙方壓力到最高點

國民黨人士說，時間有限，恐無時間再談手機市話占比等細節，也沒有意義，去年台北市長選舉黃珊珊在選前封關民調也統統失準。過去很多家媒體及民調公司都做過對比民調，藍白協商時除了重新做一份民調，或可討論各提幾家近期已出爐的民調來採認，作為參考依據，前提是雙方都同意計算基礎。國民黨人士表示，雙方壓力已到最高點，這是歷史關鍵時刻，黨中央希望雙方都清楚認知，合還有機會，不合就結束了，全看柯文哲一念之間。

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