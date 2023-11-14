比郭台銘吸睛！總統連署這組合交25萬份結果掀議 「最狂素人」參政共噴250萬

第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果今日出爐，鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞超過法定連署人數門檻，手握總統副總統選舉門票。除了這兩人完成連署外，還有一組人馬「格外吸睛」，「台灣迷因taiwan meme」粉絲專頁分享「陳美妃及巫超勝」的連署結果，指出他們提出的連署人數逾25萬，但「合於規定之連署人數」卻僅有兩位，引起廣大網友討論。

中選會今天公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果，郭台銘與副手賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人，超過法定連署人數，將依法發給完成連署證明書，並還回連署保證金。除了這兩人之外，其餘九組連署人數皆不滿法定連署人數二分之一，100萬元的保證金將遭到沒收。

不過臉書粉絲專頁「台灣迷因 taiwan meme」，注意到了其中兩位被連署人，該粉專點出「陳美妃及巫超勝」這組人馬，提出連署人數有25萬5410人，實際清點人數為25萬6773人，經刪除連署人數則有25萬6771人，最後竟然僅剩下2人是「合於規定之連署人數」。見此，「台灣迷因」也忍不住揶揄：「欸你們這樣浪費紙不對吧，這兩位」。

網友看到結果後也感嘆「考驗公務員的耐心？」、「這兩位人緣到底有多差？連他們家人都不幫忙連署…」、「萬人響應，兩人通過」、「中選會：我到底看了什麼.jpg」、「寫作業寫到死，結果只拿2分的概念…」、「看到送過去的連署數目，我還以為差點又有一組像樣的獨立參選人；看到真正有效的數目後，原來這組是來鬧事的嗎？」、「只打出人數但大家都知道是誰」、「還要沒收100萬元，這是繳稅還是錢太多的概念」、「覺得審查的承辦很可憐，要看這25萬份廢紙…」。

在2022年以無黨籍參選台中市長的陳美妃，曾被網友封「超狂候選人」。記者劉柏均／攝影

事實上，這並不是被連署人陳美妃第一次「參選失利」，在2022年以無黨籍參選台中市長的她，曾在選舉公報的學歷、經歷欄位，列出「曾獲多次校內作文比賽第一名」、「曾獲國語日報校園徵文比賽首獎」、「曾帶小孩到新加坡就讀幼稚園及小學」、「曾帶三名子女赴大陸深圳、蘇州、上海及北京學習圍棋及參加比賽，並曾獲首獎及晉級」等內容，在網路上掀起熱議。可惜這位「最狂素人」從政之路坎坷，不僅在台中市長選舉繳回150萬，此次參選更再噴了100萬保證金。

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