柯文哲若單獨選2024恐在中南部卡關 郭正亮揭原因：國民黨扮演重要角色

藍白陣營整合進入深水區，13日最新消息指出，國民黨合作底線是全民調中，「柯侯配」、「侯柯配」對決「賴蕭配」的比例占6成，另4成為政黨互比，如果民眾黨總統參選人柯文哲還是不買單，國民黨已做好全面開戰準備。對此，前立委郭正亮表示，柯文哲到後面會「很不好選」，因為之後的中南部總統造勢，「國民黨會扮演重要角色」。

郭正亮13日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，組織會在大選中派上用場，也預言柯文哲到了後面會變得不太好選，因為除了北部之外，也要像賴清德那樣前往中南部舉辦造勢活動，「你自己選中南部有辦法自己造勢嗎？」

郭正亮坦言，所謂的總統造勢，每一場活動都是3萬人起跳，倘若只有1萬人出席那就不叫造勢場，「這裡國民黨當然就會扮演重要的角色」。

針對國民黨13日提出的「全民調64比」，郭正亮分析，這牽涉到比重的問題，「因為如果64比，國民黨一定贏的」。郭正亮認為，到時候藍白雙方還有一些民調公司會被去掉，「都會殺掉一些對自己最不利的，算一算只有中間的機構做」。

郭正亮解釋說，從這些機構所看到的政黨支持度，國民黨大概領先8%至10%，「那你候選人怎麼補？這難度很高，任何一個比賽規則雙方都要有贏的機率才會參加」。

商品推薦