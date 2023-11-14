賴清德：重點在「全民合」

藍白合將掀底牌，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，目前國際情勢非常複雜，台灣也跟其他國家一樣，面臨許許多多挑戰；台灣是否能夠一一突破這些挑戰，重點不在於國內只重視政黨利益、分配權位的「政黨合」，更重要的是全民要團結合作的「全民合」，而台灣也應該與民主陣營合作，這才是最重要的。

賴清德昨天上午前往碧山巖開漳聖王廟參拜表示，汲汲營營於政黨的利益，完全沒人民福祉，也沒有國家的願景，「這是不會為人民所接受的。」

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