觀察站／民調提解方 藍白快卸權力魔戒

藍白合協商進入最後關鍵期，根據聯合報最新民調，若藍白合，無論是柯侯配或侯柯配，都有機會贏民進黨，不過藍白合的優勢已不若以往，相較九月底時領先至多十五個百分點，這次只領先五個百分點，不啻是一大警訊。掌握資源的民進黨大軍正快速集結作戰，藍白卻還吵著要不要合作，時間已不站在在野這邊。

藍白合不合吵了一個月，柯文哲一開始要求打淘汰賽、嗆侯「讓你選正的也選不上」，連侯當副手也不要，現在時間緊迫，柯終於鬆口同意在同張選票，但合作依然卡在誰正誰副。從十月「黃金會談」到現在的藍白政黨協商，藍陸續提出開放式民主初選、民調加初選折衷方案、日本和德國模式二選一、藍白組合加政黨全民調，而柯堅持全民調，不動如山。

這段時間以來，藍營支持者怪柯文哲姿態高傲，柯一句「當恁爸肖仔」脫口而出，讓藍營對白營的仇恨值飆到最高點。其實，柯文哲不只一次說「藍白ＤＮＡ不同」，並非沒有道理，柯的支持者本來就是不滿民進黨、不屑國民黨，支持非藍非綠，藍白若合作，國民黨要有藍軍基層的支持，柯文哲必須說服他的支持者同意，壓力也不比國民黨小。

然而，藍白卻沒有不合作的空間。聯合報民調顯示，無論是柯侯配或是侯柯配，在三腳督或是四腳督的選舉，侯和柯就像麻花捲，誰正誰副的組合結果，都只差一個百分點，但兩人不合，就都不會贏。

侯柯不分軒輊，在談判桌上應平起平坐，沒有誰大誰小的問題，要說柯文哲以小博大，或說國民黨以大欺小，都是從各自角度解讀對方，讓自己被權力的魔戒套住，忘了唯有同心合作，才能回應民意期待、達成政黨輪替的最終目標。

藍白該怎麼合？民調反映民意，六成六選民認為遊戲規則至少應該納入其中一項政黨實力指標，進一步交叉分析，認為只需考慮參選人民調的選民僅占一成二，認為只應考慮政黨實力的選民也僅二成，卻有四成七的選民認為，參選人民調和政黨實力都應考慮。民調會說話，也提供了解方，藍白何不服膺民意的指向？

值此總統大選關鍵時刻，藍白都應脫下魔戒、放下本位主義，合則兩利，不合雙輸，政治現實擺在眼前，柯有空戰聲量，侯有陸戰實力，兩人實力相當、站在平等的基礎點上，若要結親家，兩家人必須坐下來好好談，否則親家結不成還成了冤家，平白保送民進黨繼續執政，坐視綠色政權勢力更壯大，未來將更難監督制衡，藍白都有負人民期待。

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