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賴清德灣成立競總 盧秀燕轟中央眼裡沒台中

聯合報／ 記者黃寅郭政芬黃羿馨劉柏均／連線報導
台中市長盧秀燕（左）昨替立委黃健豪（右）站台時火力全開，痛批台中的三大建設都是台中自己出錢。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨替立委黃健豪（右）站台時火力全開，痛批台中的三大建設都是台中自己出錢。記者黃寅／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨前進中台灣成立競總，台中市長盧秀燕火力全開，批賴要爭取台中人選票，對捷運藍線卻說「看著辦」，綠美圖、會展中心和巨蛋三大建設，中央連一毛錢都沒給，有把台中市民看在眼裡？國民黨總統參選人侯友宜也砲口對準賴清德，指賴身為新北人，新北統籌分配款卻是六都最低，根本沒在關心新北市。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫昨為侯友宜新竹市聯合競選總部成立大會站台。對於賴清德前天輔選立委蘇巧慧，暗酸新北市府沒給經費，可由蘇向中央爭取，侯友宜昨反嗆賴，身為新北市人，應了解新北市統籌分配款是六都最低，自籌款又要高，新北人均前瞻預算不到高雄一半，賴根本沒關心新北市。侯還反問賴：「疫情最嚴峻的時刻，你有來關心新北市嗎？」現在為特定立委要來爭取更多，很擺明就是要看顏色。

馬英九則批民進黨七年來，變成貪汙、腐敗、好財色，「民進黨怎麼會有這麼多黨工跟官員有桃花事件？這真是一個桃花黨。」

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