賴營針對藍白合「兵推」

選戰倒數兩個月，民進黨總統參選人賴清德昨天一口氣在台中、彰化和南投三縣市成立競總，他批國民黨和民眾黨無論主張九二共識或兩岸一家親，都是矛頭對內，不是大家期待的國家方向與主張。

賴清德昨晚參加風城醫事論壇暨七師聯誼餐會，針對藍白合，賴提到聯合政府是選舉後無政黨過半，不得不的作為，卻面臨政權常常更迭，「我從來沒看過，選舉前，個別政黨沒有拿出好的國政藍圖來爭取支持，反而選前在講聯合政府，不符民主政治常態。」

賴清德昨天先到南投，隨後轉往台中和彰化，賴清德大談蔡政府在中部三縣市建設，批「藍白合」只顧權位分配、誰正誰副和自身利益，沒有人民福祉和國家願景，與其相信藍白合，不如堅定選擇賴清德，藍白合不如全民合。

【記者丘采薇／台北報導】藍白合已到最後掀牌時刻，前總統馬英九日前呼籲國民黨接受全民調，讓民進黨再度繃緊神經。據悉，賴陣營私下針對藍白各種狀況進行「兵推」，希望做好準備，賴陣營選舉幹部也積極關注藍白動態，盼無論藍白整合結果為何，都能第一時間因應，且必須快又精準。

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