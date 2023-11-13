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柯文哲：不到最後一秒不放棄藍白合

聯合報／ 記者林宛諭林銘翰／連線報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席彰化競總成立大會 ，他說很多事情不到最後一秒，不要放棄。記者黃仲裕／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨晚出席彰化競總成立大會 ，他說很多事情不到最後一秒，不要放棄。記者黃仲裕／攝影

針對國民黨主席朱立倫說「藍白對全民調有共識」，民眾黨總統參選人柯文哲昨晚表示，到現在都還是「各說各話」，本來政黨有各自主體性，是該各自努力，如果要藍白合作只有一個理由，就是要贏得最後的選舉，要找出最強組合去贏得選舉，但不知道國民黨在想什麼。不過，他也強調，不到最後一秒，也不要放棄。

柯文哲昨晚在台中立委參選人蔡壁如等人陪同下，主持彰化競選總部成立大會。媒體問，對藍白合還有期望嗎？柯文哲表示，幕僚一直都有打電話，這沒有問題，很多事情不到最後一秒，也不要放棄，最後還是要思考台灣人民到底需要的是什麼，「贏過柯文哲沒用，最後沒有贏得大選，還不是輸掉了」。

針對前總統馬英九支持全民調，但朱立倫受訪時說，不要再一個人說了算、要對方百分之百埋單。柯文哲表示，不只馬前總統、高雄市前市長韓國瑜及竹竹苗、雲林縣長都有表態，「馬前總統跟我的邏輯相近」，就是如何找出一個勝選關鍵，而不是在初選，重點是在贏得大選。

柯文哲認為，如果沒有談成，就各自努力，也沒有因為在總統上面沒有合作而影響其他，政黨合作有很多層面，從政策綱領、到總統選舉、立委選舉、甚至選後的聯合政府、到立法院正副院長選舉等，現在除了總統組合有爭執外，其他都還ＯＫ，如果沒有藍白合，還是要藍白「和」，還是可以保持和諧的關係，很多還是可以合作的。

柯文哲昨天也在臉書發文指出，他個人能力有限，但是，會號召志同道合的人，重建制度讓國家「正常發展」，希望人民再次相信，只要有人踏實努力，台灣一定會變得不一樣；他邀請大家加入「公民監票計畫」，擔任監察員落實民主、守護民主。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合 馬英九 朱立倫 韓國瑜 蔡壁如

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