馬英九提全民調 就是藍歷年初選方式

針對藍白合，前總統馬英九上周五拋出「全民調」共推正副總統參選人的主張，國民黨主席朱立倫昨天受訪指出，藍白已有共識採全民調，目前差異只在內容與規則。至於有媒體報導，馬「改口」替「德國模式」背書，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨晚重申，馬主張的全民調方式，就是過去國民黨多年來的初選民調方式，歷任黨主席也都採用；馬的立場始終如一，沒有改口的問題。

朱立倫與國民黨總統參選人侯友宜昨共同出席紀念國民黨總理誕辰一五八周年，朱侯離開後，馬英九接著抵達。朱說，馬非常關心選情，也主張藍白合作，雙方立場一致，「他也支持我們的全民調及藍白協商內容」，「有些人簡化了馬總統的講法」，全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，馬總統都尊重。

但朱立倫也表示，第三波民主改革是共同目標，最重要的精神是團隊協商，不是一個人說了算；如果從頭到尾都是堅持自己主張，要對方百分之百埋單，「這不是第三波民主，也不是我們的目標」，國民黨會堅持協商的精神來做。

蕭旭岑昨晚表示，尊重國民黨中央，不代表馬英九改變立場；所謂的「德國模式」或「政黨模式」，過去黨內未有先例，馬英九並不理解，自然無從背書，馬始終認為，要用一般人聽得懂、信得過、沿用多年、能被大眾所接受及信服的民調方式，選出藍白合的最佳組合，才能凝聚最大在野力量。

蕭旭岑說，馬英九主張的全民調方式，包括二○一九年和今年的總統提名人黨內初選，都是用這個方式選出黨的候選人，韓國瑜、侯友宜也因此勝出代表國民黨參選。

侯友宜昨到新竹縣市，被問到藍白合最後底線是何時？侯說，目前在政黨協商中，國民黨和民眾黨都會積極面對這個問題，希望有好的結果出來。侯還表示，這不只是合作，「我一生，子彈來了沒閃、事情來了沒推過」，願意付出生命，奉獻給人民、國家。

媒體追問侯，民眾黨總統參選人柯文哲說接受馬英九提的全民調模式，不要比政黨的支持度，有藍營立委認為全民調像是大集團入贅新創公司，如果是柯侯配就不回來投票？侯友宜回答，既然要合作，全民調過程一定用政黨合作的方式，未來才有實現聯合內閣的可能，他建請柯放棄個人立場，像他一樣共同攜手前進。

台中市長盧秀燕昨也呼籲大家支持侯友宜，並有信心最後「兩邊一定會喬好的」，「合作才有機會救台灣」。

國民黨總理誕辰一五八周年，國民黨總統參選人侯友宜（右）與黨主席朱立倫（右二）昨前往國父紀念館獻花致敬。記者許正宏／攝影

侯：到了戰場只有往前走

【記者張睿廷／新北報導】藍白合觸礁，東森集團總裁王令麟昨天下午參加「全國工商團體挺侯友宜後援會成立大會」，致詞時突然轉頭對國民黨主席朱立倫說：「我在這裡要以一個國民黨終身黨員建請朱立倫，國民黨要靠自己，國民黨有十五個縣市首長，絕對有動員能力，我看不下去了，求人不如求己。」朱不斷點頭，表情略顯尷尬。

國民黨總統參選人侯友宜隨後致詞時也附和表示，國民黨徵召自己成為總統參選人，就像王令麟說的，靠人不如靠己，向前行，會怕就不要上戰場，選戰跟槍戰一樣，到了戰場只有往前走，沒有後退。

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