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選舉到就撒幣 在野立委：看守政府淪助選團

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰周佑政／台北報導
行政院長陳建仁拋出將撥兩百億預算，替醫事人員加薪。 聯合報資料照片 記者曾吉松／攝影
行政院長陳建仁拋出將撥兩百億預算，替醫事人員加薪。 聯合報資料照片 記者曾吉松／攝影

行政院長陳建仁昨天指出，為體恤醫護人員辛勞，政府已規畫明年投入至少二○○億元經費補貼醫事人員薪資。民眾黨立委張其祿質疑，距離選舉投票日逼近，政府應該屬於看守性質，不宜做出過多承諾，執政黨若有心要做，為什麼執政七年多都不做？等到選舉才想到。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也說，支持投入經費改善醫事人員工作環境，但是要做整體規畫，不應一次性的政策，現在才想到會不會太慢？

民進黨團書記長莊瑞雄說，台灣護病比過高，護理師與醫事人員人手欠缺，工作十分辛苦，醫事人員的流動率也高，為了醫護留才，最實質的作法就是加薪，而民進黨政府執政財政狀況不錯，因此很負責任地推動這項政策，每次大選都是檢視朝野對於政策、議題態度的最佳時刻，在野黨如果反對支持醫事人員就明講，不要只會酸溜溜。

張其祿說，「大撒幣治標不治本」，民進黨執政以來，選舉到了才想到要做事，碰到問題就只會撒幣解決，結果撒幣後還是沒解決；現在的行政團隊應該屬於看守狀態，不應該淪為民進黨的助選團，一直開政策支票，目的只為了拉抬選情，不禁想問民進黨過去執政七年多來到底在做什麼，這是非常不負責任的表現。

曾銘宗也連說三次，「會不會太慢了？」前陣子醫護人員走上街頭抗議，我國護病比相較國外偏高，護理人員薪資偏低、工作壓力大，國外不斷招攬相關人才，吸引不少人移至國外就業，政府投入經費改善醫事人員工作環境，他大方向支持，但應整體規畫，不要一次性，希望徹底解決醫事人員過勞和低薪問題，提高工作品質，如此才能確保台灣人民的健康權利。

2024選舉 2024總統選舉 陳建仁 醫護人員

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