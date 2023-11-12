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拒德國模式 柯文哲：馬版全民調較快

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。 圖／聯合報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。 圖／聯合報資料照片

藍白合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲前天在臉書表示，只要國民黨接受全民調，就繼續政黨協商。柯文哲昨在嘉義受訪說，前總統馬英九提出全民調方案，用意在找出競選最強及勝選的組合，雙方幕僚會開始作業。

對於國民黨強調「德國模式」是最好的制度，柯文哲表示，最近二十年來台灣政壇上從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文重申，侯友宜辦公室及國民黨正面回應是否可接受全民調後，兩黨即可恢復協商，回應廣大民意期待，朝二○二四政黨輪替目標努力。據了解，雙方幕僚私下持續有交流，但正式的回覆到現在還沒有。

「藍白合」協商瀕臨破局，前總統馬英九前天拋出震撼彈，主張以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做對比式的全民調，來決定正副總統參選人 。馬英九表態後，國民黨內包括前高雄市長韓國瑜等人，也表達相信全民調能提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

戴于文表示，柯文哲感謝馬英九、韓國瑜、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科等人，為在野整合努力不懈，紛紛呼籲國民黨中央與侯友宜參選人以理性、務實、科學的全民調，與民眾黨進行後續協商。

戴于文強調，只要國民黨接受全民調，兩黨即可恢復協商，回應廣大民意期待。柯文哲競選辦公室也將繼續團結所有可團結力量，朝二○二四政黨輪替目標努力。

柯文哲前幕僚張益贍昨在臉書發文分析，認為柯文哲是利用「藍白合」的聲量，裂解國民黨、操作棄保。柯文哲知道國民黨不敢梭哈整個黨，所以才敢喊民調只要在誤差範圍內都算輸，極度羞辱侯友宜，並成功裂解國民黨。張益贍也做出結論，認為看戲就好，不用太入戲。

2024選舉 2024總統選舉 全民調 柯文哲

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