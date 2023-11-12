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冷眼集／政策牛肉吃不到 選後加深仇恨值

聯合報／ 記者林琮恩
行政院長陳建仁昨拋出明年編列兩百億預算替醫事人員加薪，但護理師公會憂心，政策不明確，恐看得到吃不到。 圖／行政院提供
行政院長陳建仁昨拋出明年編列兩百億預算替醫事人員加薪，但護理師公會憂心，政策不明確，恐看得到吃不到。 圖／行政院提供

新冠疫情期間，醫護人員在前線賣命，守住第一道防線。疫後，政府對外大肆宣傳「防疫成績單」，台灣挺過兩百日無人確診，醫事人員出走潮卻考驗執政者危機處理能力，急診壅塞、病人擠滿走廊的情況，讓全民人心惶惶。行政院昨喊出加薪兩百億，卻沒說明如何補貼，上路時間更是直接訂在選後的二○二五年。

為解護理荒，政府多次端出政策牛肉，先是編列一八○億經費，投入護理人力改善計畫，細看內容卻是增加護理師國考、發放夜間津貼，被基層護理師痛批，搔不到癢處，護理人力並不缺乏，而是願意到醫院執業的護理師太少；夜班護理獎勵除有公平性爭議，由健保編列財源，更會壓縮醫護點值，解決不了問題。

政府端出的政策，無法對症下藥，各職類醫護人員上街怒吼，抗議正值敏感的選舉期間，衛福部在陳抗前，緊急找來各公會聽取意見，甚至緊急召開記者會，強調衛福部與公會保持暢通的溝通管道，承諾將定期開會溝通。孰料，這根本是一項「摸頭策略」，會議只開了這麼一次。

行政院長陳建仁昨在活動中拋出兩百億經費補貼醫事人員薪資。衛福部上下先是一問三不知，後來，衛福部部長薛瑞元才證實，經費將採公務預算編列，但「明年才編、後年上路」，屆時早已是大選過後，恐坐實基層對該項政策可能是「空頭支票」的擔憂。

比起在鎂光燈充斥的場合高喊發錢、營造慷慨形象，行政院、衛福部不如多與基層溝通，了解問題、對症下藥，否則政策牛肉吃不到、制度問題懸而未解，給了泡泡又狠心戳破，反而增加醫事人員對於政府的仇恨值。

2024選舉 2024總統選舉 衛福部 行政院 陳建仁

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