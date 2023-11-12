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醫界鐵票鬆動 政策撒幣能成功拆彈?

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
行政院長陳建仁昨拋出明年編列兩百億預算替醫事人員加薪，但護理師公會憂心，政策不明確，恐看得到吃不到。 本報資料照片
行政院長陳建仁昨拋出明年編列兩百億預算替醫事人員加薪，但護理師公會憂心，政策不明確，恐看得到吃不到。 本報資料照片

醫界鐵綠出現鬆動？民進黨人士表示，醫界整體向來是民進黨大票倉，現在卻出現醫事人員、護理界、牙醫界「後院著火」的情況。民進黨向來力挺醫界，正著手拆彈，衛福部提出夜班津貼提升方案、行政院昨表示明年擬編列兩百億元預算補貼醫事人員薪資，就是希望透過政策利多找回流失的支持度。

民進黨總統參選人賴清德支持度難突破四成天花板，現在連過去挺綠多於挺藍的醫界選票，同樣面臨流失困境，醫護不滿工作環境，日前更走上街頭向政府抗議，鐵票生鏽轉向，一再讓賴清德的選情出現警訊。

民進黨人士不諱言，醫事人員、護理界的反彈，特別在基層人力上非常明顯，這點從民進黨現任護理界代表立委陳靜敏的態度，即可強烈感受到，先前衛福部提出護理人員夜班津貼提升方案，陳靜敏公開表達對該政策的疑慮，可直接感受到基層醫護對蔡政府的不滿。

「曾幾何時，看過民進黨不分區立委，公開和政府政策唱反調？」民進黨人士說，這代表護理界的不滿確實普遍存在，而且聲浪還不小，對於政府拆彈無效，甚至引發更多反彈，陳靜敏身為護理專業領域代表，也承受極大壓力，到了不得不發聲的地步。

醫界人士表示，其餘像是非醫師類的醫事人員，如醫檢師、放射師等，同樣長期存在待遇和工作量不成正比窘境，當蔡政府著手改善護理師待遇時，其他醫事人員看在眼裡，是否會同步被調整待遇，若造成相對剝奪感，勢必牽動投票意向；之前有政府對護理師「拆彈失敗」案例，這次挹注經費是否能讓基層埋單，仍有待觀察。

民進黨人士說，牙醫界是近來票源最鬆動的一塊，其中，政府一度有意開放「波波牙醫」更寬鬆地在台執業，衝擊本土牙醫生計，是一大主因；他說，這個爭議早在去年陳時中選台北市長時，就是交鋒議題，當時的行政院長蘇貞昌允諾踩煞車；但近來波波牙醫爭議有死灰復燃跡象，甚至將再抗議，再度衝擊民進黨在牙醫界票源。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 賴清德 衛福部

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