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馬英九提全民調解藍白僵局 王鴻薇：定義恐有分歧

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
藍白合瀕臨破局，馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）在廣播節目中代表前總統馬英九（左）呼籲用「全民調」，來決定人選。 圖／聯合報系資料照片
藍白合瀕臨破局，馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）在廣播節目中代表前總統馬英九（左）呼籲用「全民調」，來決定人選。 圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九昨提議用全民調來決定人選，化解藍白合僵局。國民黨立委王鴻薇今表示，大家對全民調的定義、內容有很多歧見，要談成需些時間。

對於馬英九提議用全民調。王鴻薇表示，全民調究竟是什麼樣的全民調方式？國民黨希望納入政黨支持度，這也是種民調方式。是如何對比，是參選人之間的對比？還是正副總統的搭檔組對比？又有手機、市話的占比，這些都是技術問題。

王鴻薇提到，即便是全民調也有很多分歧，大家對全民調的定義、內容有很多歧見，要談成需些時間。

2024選舉 2024總統選舉 全民調 王鴻薇 馬英九

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