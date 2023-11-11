馬英九提全民調解藍白僵局 王鴻薇：定義恐有分歧

前總統馬英九昨提議用全民調來決定人選，化解藍白合僵局。國民黨立委王鴻薇今表示，大家對全民調的定義、內容有很多歧見，要談成需些時間。

對於馬英九提議用全民調。王鴻薇表示，全民調究竟是什麼樣的全民調方式？國民黨希望納入政黨支持度，這也是種民調方式。是如何對比，是參選人之間的對比？還是正副總統的搭檔組對比？又有手機、市話的占比，這些都是技術問題。

王鴻薇提到，即便是全民調也有很多分歧，大家對全民調的定義、內容有很多歧見，要談成需些時間。

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