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國民黨提「德國模式」 柯文哲：依馬英九全民調 會比較快

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣民眾黨總統參選人柯文哲受訪時表示，依照前總統馬英九提出全民調方案進行會比較快。記者李宗祐／攝影
台灣民眾黨總統參選人柯文哲受訪時表示，依照前總統馬英九提出全民調方案進行會比較快。記者李宗祐／攝影

台灣民眾黨總統參選人柯文哲在嘉義市接受聯訪時表示，前總統馬英九提出全民調方案，用意在找出競選最強及勝選的組合；對於國民黨強調「德國模式」是最好的制度，柯文哲表示，按照馬英九的呼籲進行會比較快。

對於藍白合陷入僵局，面對馬英九、前高雄市長韓國瑜等人都支持以全民調定勝負，柯文哲對此表示，可以理解前總統馬英九對台灣的關心，他的邏輯應該是如何在2024總統大選中找出最強的競選組合，是希望透過這樣的機制找出勝選機率最高的組合，所以，雙方的幕僚會開始作業。

對於國民黨仍強調「德國模式」是最好的制度，就是由「侯柯配」、「柯侯配」，與「賴蕭配」進行對比民調，柯文哲表示，在最近20年來台灣政壇上從來沒有用過這種制度，應該按照馬英九的呼籲進行會比較快。

對於謝龍介說國民黨只會等到19號。柯文哲笑著說，「因為20號就登記了，你再怎麼拖也沒辦法拖過19號」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 全民調 馬英九

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