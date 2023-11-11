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柯文哲：公開透明整合 才能政黨輪替

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，唯有為人所信服的整合方式，才能完成政黨輪替目標。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，唯有為人所信服的整合方式，才能完成政黨輪替目標。記者劉學聖／攝影

總統大選在野分裂，前總統馬英九呼籲全民調決定共推「藍白合」正副總統參選人。民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，唯有公開透明且為人所信服的整合方式，才能真正完成二○二四政黨輪替的終極目標、為台灣的民主展開新頁。

柯文哲昨天透過臉書表示，感謝所有心繫國家，祈願整合在野、團結眾人之力完成二○二四政黨輪替的所有好朋友、國人同胞，大家這段日子辛苦了。他感謝馬英九以前元首、國民黨前主席之尊，以國家未來與蒼生為念，摒除黨派、門第之別，親自呼籲在野政黨以理性、務實、科學方式整合，爭取中間選民認同，謀求台灣長治久安。

柯文哲也感謝高雄市前市長韓國瑜呼應馬英九，支持全民調。他說，正如韓國瑜所言，所有志同道合、不願台灣陷於民進黨執政下內耗空轉的人們，皆應真切面對現實、突破設限、共創雙贏。他也相信唯有公開透明且為人所信服的整合方式，才能完成政黨輪替的終極目標、為台灣的民主展開新頁。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡昨表示，感謝馬前總統支持全民調，用科學的方式回應民意，特別是爭取中間選民支持，一場選舉不能只在同溫層裡面，要爭取中間選民支持，才有機會贏得大選。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合

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