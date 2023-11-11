宋楚瑜：藍白心結難解

國民黨及民眾黨協商「藍白合」仍無結果，親民黨主席宋楚瑜昨表示，藍白目前共同的政見、理念、主張未完全達成一致，若要合作不能各懷鬼胎，但現在雙方各懷要求的東西，心結不容易解，藍白目前為止互不信任，例如誰代表國民黨去談、講的話代表誰都還引起討論，檯面上的這些人，目前沒讓人覺得將來會有像樣的團隊，治天下要有本事，要讓別人覺得，找出來的人不是都是「角頭」。

對於國民黨前主席馬英九拋出以全民調進行藍白合，宋楚瑜表示，任何人都有提出建議權利，但整合是兩個政黨彼此商量，不是個人提出見解，他尊重兩個政黨提出看法。是否認為藍白可以比民調整合？宋楚瑜表示，民調如果是真的，那「ＯＫ」，但過去台灣的紀錄不好。

宋楚瑜也說，如是三或四組人選總統，明年會選出不過半的少數總統，以及在國會任何政黨都不過半，他呼籲讓親民黨進入立法院組成黨團，協調推動政策務實進行，親民黨的不分區立委名單約十幾位，會在廿日前提出。宋楚瑜表示，親民黨目前還有很多不分區立委人選在考慮當中，不是只有新秀，也會注重老成持重特質。宋楚瑜也說，不會用「老招」把自己列入名單第三或第四來催票。

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