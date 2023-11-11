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新聞幕後／劉兆玄提議 馬點婚能成功配對？

聯合報／ 記者程平陳洛薇
藍白合陷入僵局，前總統馬英九呼籲採取全民調突破困境。圖／聯合報系資料照片
藍白合陷入僵局，前總統馬英九呼籲採取全民調突破困境。圖／聯合報系資料照片

國民黨前主席馬英九昨天拋出全民調決定「藍白合」正副總統參選人的主張，高雄市前市長韓國瑜等人跟進支持，一些藍營小雞也連署表達心聲，藍白合不合吵嚷了一個月，如何共推正副總統參選人始終沒進度，甚至演變成藍白鬥，小雞心慌，選民也焦慮，馬在關鍵時刻出手，能否發揮臨門一腳促成「藍白合」，後續發展備受矚目。

馬英九突然大聲疾呼，直球對決主張全民調，是他對選情的憂心與著急。馬英九會提出全民調，因為日前一位藍營大老向馬提了構想，據了解，這名藍營大老就是行政院前院長劉兆玄，而早在國民黨郭侯之爭僵持不下，鴻海創辦人郭台銘後來決定走自己的路連署獨立參選，劉兆玄一路關注進度，始終認為僵局會有解。

柯文哲自始至終主張全民調，還嗆侯友宜「讓你選正的也選不上」，更嘲諷朱立倫提出的二選一方案是糊弄他，甚至連「恁爸」難聽話都說出口，高傲姿態讓藍營支持者相當憤怒，藍白陣營支持者互看不順眼。

柯文哲說自己習慣最後卅秒做決定，侯友宜則已堅定向前走，撂下一句「歡迎志同道合的朋友加入」，要柯文哲自己決定要不要合。眼看兩輛火車就要對撞，馬英九急著跳出來「點婚」，直接幫兩人訂了「全民調」結婚儀式，決定配對組合。

儘管馬英九出手、韓國瑜跟進支持、柯文哲表態接受，國民黨中央仍堅持「個人加政黨」的民調，沒有放鬆底線的意思，馬英九的提議，對侯友宜來說來得太急、太突然，也增添朱立倫在後續政黨協商時的變數，侯朱得先想想如何接招。

侯友宜是國民黨全代會通過提名的總統參選人，柯文哲也是民眾黨提名的總統參選人，兩人堅持選正的，都有道理。朱立倫身為黨主席，肩負全黨輔選重任、支持者期待，藍白合作也要維護國民黨主體性，三人在各自角色上都有必須堅持的理由，藍白要合，終究得透過政黨協商。

馬英九的「全民調」提案，希望讓「藍白拖」有繼續往前走的機會，不過，這臨門一腳能否破門得分促成「藍白合」，還要看侯友宜、柯文哲、朱立倫是否能攜手同心。

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