基竹竹苗首長 籲藍採納馬建議

藍白合瀕臨破局，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨在廣播節目中代表前總統馬英九呼籲「全民調」，基隆市長謝國樑及竹竹苗三縣市長昨天都表示，「十分贊同」前總統馬英九的看法，呼籲國民黨可以採納這個建議。

馬英九的建議在黨內議論紛紛，雖有人表態力挺，但有人支持黨中央的德國模式方案，只是馬英九在黨內分量不同，許多人不便具名回應，卻不認同這項主張。一位藍營大老說，「柯文哲用一毛錢和國民黨博一百元，馬英九卻拿一百元和柯文哲換一毛錢」，真是笑話。

國民黨高層呼籲，面對如此重大議題，馬英九本人應主動出面，詳細說明他對藍白合全民調主張、依據及作法，不能讓子彈亂飛，造成情況更加失控。

謝國樑說，全民調過去是國民黨內的選舉模式，他認同馬英九以前總統的高度向藍白雙方喊話，呼籲藍白雙方接受全民調，高雄前市長韓國瑜也追隨馬英九的提議，昨天已經有很多人支持，藍白雙方要審慎考慮。

台北市長蔣萬安說，所有人都希望用智慧做妥適的處理，這是大家共同的希望。是否贊成全民調？蔣萬安說，一定是希望藍白展現智慧誠意，有最妥適的解決。

新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安以及苗栗縣長鍾東錦，昨晚發出聯合聲明指出，「十分贊同」馬英九的看法，並呼籲國民黨可以採納這個建議。無黨籍苗栗縣長鍾東錦指出，面對即將到來的總統大選只剩下兩個多月，許多地方鄉親都感到十分焦慮，採全民調方式，誰能勝出就支持誰，大家都贊同。

國民黨立委賴士葆認為，馬英九以其高度登高一呼，是解決困境的重要一招。對於柯文哲堅持全民調，賴無奈說，「全民調就全民調吧！問題是怎麼做？」

藍營大老表示，藍白協商過程中，民眾黨總統參選人柯文哲堅持全民調，這是不公平的遊戲規則，國民黨的政黨組織和動員能力難道不用考慮嗎？做為一個泱泱大黨，國民黨怎麼吞得下去？黨員和支持者又會怎麼看黨主席朱立倫？

有黨內人士表示，馬英九和韓國瑜提出全民調主張，會助長柯文哲的驕態，在談判中爭取對自己有利的籌碼，對國民黨和侯友宜而言，馬的出手，是減少自己方有利的籌碼，反而增加談判的困難度。

國民黨總統參選人侯友宜昨表示，不管外面風風雨雨，他都堅定自己的步伐，一直往前衝。記者曾吉松／攝影

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