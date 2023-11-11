侯友宜要斷黑幫金流 吸收未成年加重刑責

國民黨總統參選人侯友宜昨發表治安政見，承諾他將遏止青年加入黑幫，同時借鏡日本的「暴力團對策法」，立法約束黑幫金流，並推動黑槍自首減刑及模擬槍報繳、增加大部分類真槍且大部分金屬製的遊戲槍烙碼、加重模擬槍處罰，目標達到「生活安全、社會安定、人民安心」，未來維護治安是重要施政項目。

侯友宜指出，新興幫派近年為壯大勢力，鎖定青少年為主要吸收對象，被吸收的青少年從事暴力犯罪，被利用成為詐騙車手、走私販毒的幫手，青少年入幫派的問題要從教育、社會、警政、治安等方面著手，現階段只針對召募者訂有刑責，他主張未成年人加入幫派，該幫派的主事者、成員一律加重刑責二分之一。

侯友宜提到，黑幫涉入經營特種行業、從事違法行為、暴力討債，他當選總統後，將借鏡日本的暴力團對策法，針對黑幫與金融系統往來、投資事業項目、介入民事糾紛、據點設立地等立法約束，遏止暴力犯罪。

鑑於黑槍流竄，侯友宜強調，他會依據「槍砲彈藥刀械管制條例」辦理黑槍自首減刑及模擬槍報繳，盡可能減少流通的黑槍及模擬槍數量。目前模擬槍訂有烙碼相關規定，類真槍且大部分金屬製的遊戲槍具改造為具殺傷力火藥式槍枝的可能，也將會推動該類遊戲槍枝關鍵零組件烙碼。

侯友宜說明，現行模擬槍一把幾萬元即可購得，中央雖有稍微管理但仍不夠，他倡議要實名制，透過源頭進行管理，現行沒有正當理由持有模擬槍乃依照「社維法」處置，他呼籲將非法持有處以刑罰，並加強海巡及海關查緝，提高檢舉獎金，公私協力全面杜絕黑槍氾濫問題。

侯友宜昨天也參觀宏達電，並發表科技政見。侯友宜表示，他將結合人工智慧（ＡＩ）科技推動產業創新與轉型，強化產業競爭力；擴大產業研發、智慧製造與節能減碳的租稅獎勵；鼓勵青年創業，扶植新創產業，政府會替企業鋪平道路、找出方向，促進產業轉型，為台灣經濟找出活路。

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