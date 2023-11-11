藍白合瀕破局 馬英九表態挺全民調

「藍白合」協商瀕臨破局，前總統馬英九昨天拋出震撼彈，主張以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做對比式的全民調，來決定正副總統參選人。高雄市前市長韓國瑜跟進表態支持，呼籲「合則兩利，分則兩害」，請求國民黨、民眾黨的主事者採納，相信全民調能提出一個具有「全民」基礎的勝選組合。

若全民調 柯：立即恢復協商

國民黨總統參選人侯友宜表示，國民黨主席朱立倫提出日、德模式，都有涵蓋民調部分，希望政黨協商趕快協調出結果，愈快愈好，他會勇敢、不斷向前邁進，會與所有國民黨立委參選人攜手贏得最後勝選，這才是重要目標。

民眾黨總統參選人柯文哲說，他鄭重承諾，只要國民黨與侯友宜願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」，讓在野領袖以全民意志為意志，以現代科學為方法，由全民見證整合過程。

國民黨：全民調須包含政黨

不過，國民黨中央強調，包含個人與政黨的全民調，才符合藍白合團隊的精神。黨中央智庫副執行長凌濤說，國民黨提出的德國制，就是全民調，全部都是以民調進行，而且兼顧個人、團隊的合作，國民黨也尊重馬英九及各界對整體方案的意見。

侯柯配或柯侯配 民調決勝負

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨代表馬英九在廣播節目中，提出全民調決定「藍白合」競選組合的主張。蕭旭岑說，前幾天，有一位藍營大老來看馬英九，提了一個構想，馬英九非常贊成，就是建議用「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」做對比民調，採全民調方式，誰能勝出就選誰。

蕭旭岑指出，他前天已經跟侯辦、黨中央轉達馬英九的看法。

蕭旭岑說，距離十一月廿日參選登記還有十天，每天都是關鍵，藍白一定要合，若分開選，依照民調顯示結果堪慮，對總統及國民黨立委選情都有重大影響，所以他才代表馬英九提出呼籲，希望民眾黨、國民黨能好好想一想。

蕭旭岑說，他身為國民黨中評委，希望國民黨顧及中間選民的觀感，會呼籲採用全民調，是因為過去幾十年台灣的民主選舉都是用全民調，沒有用過其他方法，在短時間內要能說服中間選民接受這樣的結果，不用全民調想不到其他方法。

蕭旭岑指出，如果沒有中間選民和社會普遍能接受的方式，柯文哲的支持者如何服氣？藍白合最後還是要回到一個機制。

韓國瑜對馬英九的主張表示高度支持與贊同，並說「合則兩利、分則兩害」，是再明顯不過的事實，兩黨主事者，應採納馬英九的籲請，相信全民調能夠提出一個具有「全民」基礎的勝選組合，為大家贏得台灣的繁榮與安全。

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