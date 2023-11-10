聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬英九喊藍白合「全民調」 竹竹苗3縣市長聯名支持
總統大選藍白合不合引發關注。前總統馬英九先生今天透過馬辦呼籲，採用全民調決定「侯柯配」或「柯侯配」，新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安以及苗栗縣長鍾東錦，今天晚上發出聯合聲明指出，「十分贊同」前總統馬英九的看法，也呼籲國民黨可以採納這個建議。
無黨籍苗栗縣長鍾東錦指出，面對即將到來的總統大選只剩下2個多月，藍白到底有沒有辦法整合出一組人馬，讓許多地方鄉親都感到十分焦慮，因此今天看到前總統馬英九提出，以「侯柯配」或「柯侯配」，跟民進黨的「賴蕭配」作對比民調，採全民調方式，誰能勝出就支持誰，大家都感到十分贊同。
鍾東錦也認為已經沒有時間繼續拖下去，唯有採全民調的方式，才能讓「贏的人師出有名、輸的人也能夠服氣」，進而同心協力，一起打贏總統選戰。
國民黨籍新竹縣長楊文科與民眾黨籍新竹市長高虹安，今晚也表示非常認同鍾東錦縣長的想法，因此，3人晚間決定，共同發出聯合聲明，支持前總統馬英九所提出的「全民調」方式，作為決定藍白合總統與副總統人選的依據。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言