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侯友宜民調飆高有玄機？徐巧芯喊：「此舉」可催藍選票 郭正亮曝驚人隱情

聯合新聞網／ 綜合報導
徐巧芯表示，若韓國瑜能名列不分區立委名單中的第一，且有意爭取立法院長，將影響選情並催生藍選票。圖／聯合報系資料照片
徐巧芯表示，若韓國瑜能名列不分區立委名單中的第一，且有意爭取立法院長，將影響選情並催生藍選票。圖／聯合報系資料照片

日前，前高雄市長韓國瑜辦公室回應，有關「沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合並非事實。對此，國民黨北市議員、立委參選人徐巧芯表示，既然韓國瑜已否認出任國民黨總統參選人侯友宜副手，應尊重他的意願，且徐強調，若韓國瑜能名列不分區立委名單中的第一，她希望韓能爭取當立法院長，因其深受藍白認可。

根據《中評網》9日報導，徐巧芯在專訪中提到，希望韓國瑜能扮演此次選戰的主力，她認為，若韓國瑜能成為國民黨不分區立委名單第一，且韓也有意爭取立法院長的話，此舉不僅能助國會席次極大化，影響民眾投票的意願，並進一步催生出藍軍選票，對於總統及立委選情皆有所益。

對此，郭正亮9日在談話節目《國民大會》中表示，政黨合作並不是僅依靠開記者會就算合作，需要建立更緊密的關係，所以徐巧芯才會提出希望韓國瑜爭取立院龍頭，郭正亮進一步說明，韓國瑜已經很認真幫侯友宜站台了，大概站了5、6場，可是這樣還是不夠。

郭正亮坦言，侯友宜最近的民調上升，多半是因藍白吵架而造成，也導致藍營回流的情況，「並不是說韓粉整個歸隊，韓粉大概還有40％沒歸隊，所以徐巧芯才會想這個辦法，把40％拉回來」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 郭正亮 韓國瑜

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