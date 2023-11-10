特定民調助柯文哲？ 李德維：民調不應文宣化

藍營流傳一份討論柯文哲競辦總幹事黃珊珊與匯流民調關係的文件，國民黨立委李德維表示，黃珊珊近期提出柯文哲的領先民調，和近半年來大家認知的太不同，外界當然會有合理質疑，他認為黃珊珊和民調公司，都應提出更具說服力的說明，且也呼籲民調不應文宣化，影響選民及選制都是不對的。

依照文件內容顯示，在去年縣市長選舉當中，共有三位縣市長候選人購買趨勢民調的服務，其中以黃珊珊購買金額最大，五筆共約130萬元，遠勝過新竹市長高虹安17萬，嘉義縣長翁章粱15萬。

文件中也附上新聞連結，報導中稱「身兼趨勢民調總經理的匯流新聞網負責人吳世昌20日晚間受訪時說，匯流新聞網是他個人的公司，和趨勢民調沒關係，兩方也沒交叉持股」，可看出匯流與趨勢民調同老闆。

文件中也以「匯流新聞網」也在去年北市長選舉投票民調封關前三天發布的民調為例，結果顯示國民黨籍候選人蔣萬安獲得30.6%支持，暫時微幅領先；台北市長候選人黃珊珊以27.0%的支持緊追其後；民進黨籍候選人陳時中以26.8%暫時墊後。但民調數字較最終選舉結果差距甚大。事實上，匯流是少數選前封關時黃珊珊還能維持第二個民調，而今年狀況也相同，9月11日匯流公布了一份柯勝侯7.8%的民調，也與目前其他民調差距甚大。

李德維表示，黃珊珊及民眾黨提出的民調柯文哲都大勝，甚至贏過民進黨總統參選人賴清德，這和近半年多數的民調及認知差異太大，只成為民眾黨自我宣傳。

李德維說，如果民調要在原本趨勢中短期大幅變化，應該要有重大影響加減分的消息，但這在幾位參選人身上目前都沒看到，當然會引來外界合理的質疑，他認為黃珊珊和民調公司，都應就相關民調做法、題目設計及其他細節等，提出更具說服力說明。

李德維並指出，也憂心這次現象讓民調「文宣化」，變成把民眾拉進來宣傳的工具，選舉攻防應有道德及品格，否則對選舉制度、選民都不利，是不合理且不對的事情。

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