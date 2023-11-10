柯辦：假民調指控子虛烏有

民眾黨總統參選人柯文哲前天公布三份內參民調，引發爭議。柯辦公室發言人陳智菡昨表示，所謂加權，是因為民調不可能調查到所有的民眾，所以對取樣的樣本進行加權，假民調指控是子虛烏有。

外傳柯文哲將在十九日誓師大會公布副手人選就是鄒開蓮，民眾黨發言人李頂立則賣關子表示，該出現的人都會出現。

柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱說，現在還在在野整合階段，但柯文哲還是會往獨立參選準備，目前還沒看到流程，如果真的有，會再跟大眾報告。

面對假民調質疑，陳智菡表示，三家民調機構雖然接受民眾黨委託，但他們尊重三家的專業性，從未要求調整，相信這三家機構不會因為利益自砸招牌，且不是只有前天提出三家機構民調有加權統計，包括ＴＶＢＳ、美麗島與台灣民意基金會，所有民調機構都會針對抽樣進行加權統計，希望能盡量接近台灣選民的真實樣態。

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