侯辦：「柯」學民調不「公」自破 自愚愚人

民眾黨總統參選人柯文哲前天公布三份民調數字，稱領先對手侯友宜、賴清德，遭外界質疑。國民黨總統參選人侯友宜昨表示，民調應該由長期主流媒體、民調公司，有公信力好好去做。侯競辦指出，柯文哲的「柯」學民調，其實是不「公」自破，儼然是在自愚愚人。

藍白合持續卡關，朱立倫近日呼籲主流媒體及民調公司這段時間盡速就藍白政黨支持度，與侯柯、柯侯對比民進黨賴蕭支持度做民調。侯友宜昨表示，期待能在朱立倫提出的德國模式作法上比較分析，也呼籲藍白兩黨主席坐下來協商，因為支持藍白合的民眾已經很焦慮了。國民黨人士表示，朱立倫和柯文哲的溝通還是有持續，該提出的方案都已提出，就等柯文哲接招。

柯公布委託求真、趨勢、世新三家民調機構數字，卻遭外界質疑，柯競辦昨稱求真公司是國民黨常用的民調公司，柯辦發言人陳智菡昨指近三年國民黨內初選多次委託求真民調。侯競辦表示，求真成立不過一年多，迄今未列入國民黨初選民調公司名單。

侯競辦指出，民眾黨另一家自費委託的趨勢民調公司與匯流民調是同一公司，是長期與民眾黨配合的民調機構，且過去公布民調結果也經常偏誤與失準，因而此次公布的民調結果根本難謂公正客觀，民眾黨發言人談話完全與事實不符，偏誤程度恐與其所發布民調結果不相上下。民眾黨公布三份民調題目中，無論是沒有侯柯或柯侯對上民進黨參選人的組合對決，亦或「有柯無侯」或「有侯無柯」設計，也荒謬無比。

匯流新聞網昨發出三點聲明，強調匯流並非只委託趨勢調查，也未收取民眾黨任何費用，幾次公布民調侯友宜與柯文哲打平，未偏袒任何一方，民調可受公評，匯流沒拿民眾黨一塊錢，侯競辦執行長金溥聰要指控須提出證據，匯流新聞網今日將對金溥聰提出告訴。

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