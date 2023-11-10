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柯喊話 賴要拆老家違建嗎？國土署：將輔導合法變更

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，日前還爆出沒有稅籍、繳稅紀錄。本報資料照片
賴清德位於新北萬里的老家被爆料是違建，日前還爆出沒有稅籍、繳稅紀錄。本報資料照片

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，內政部國土管理署署長吳欣修昨天在立法院表示，是政府在後面作為沒有適時補正，造成土地身分沒辦法申請合法建築，與過去講的違建觀念完全相反，對民眾居住權不公平，將偕同地方政府擬定全國性通案處理原則，輔導該類土地能夠合法變更。

民進黨立委莊瑞雄昨在立法院內政委員會質詢指出，過去礦業用地容許施工計畫，礦工宿舍、工寮就出來，但後來礦權廢掉後，編定土地使用責任等應是在礦主公司或政府，連編定都沒有，現卻反過來要求民眾建照、使照等，他要求政府列出通案原則解決。

【記者吳淑玲、李文德、黃于凡／台南報導】民眾黨總統參選人柯文哲直搗賴清德本命區台南市開講，柯強調法是唯一遵循的標準，還喊話「賴清德家的違建有要拆嗎？你小時候很窮，跟你家的違建是兩回事。」

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