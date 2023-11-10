聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯喊話 賴要拆老家違建嗎？國土署：將輔導合法變更
民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，內政部國土管理署署長吳欣修昨天在立法院表示，是政府在後面作為沒有適時補正，造成土地身分沒辦法申請合法建築，與過去講的違建觀念完全相反，對民眾居住權不公平，將偕同地方政府擬定全國性通案處理原則，輔導該類土地能夠合法變更。
民進黨立委莊瑞雄昨在立法院內政委員會質詢指出，過去礦業用地容許施工計畫，礦工宿舍、工寮就出來，但後來礦權廢掉後，編定土地使用責任等應是在礦主公司或政府，連編定都沒有，現卻反過來要求民眾建照、使照等，他要求政府列出通案原則解決。
【記者吳淑玲、李文德、黃于凡／台南報導】民眾黨總統參選人柯文哲直搗賴清德本命區台南市開講，柯強調法是唯一遵循的標準，還喊話「賴清德家的違建有要拆嗎？你小時候很窮，跟你家的違建是兩回事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言