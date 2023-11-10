新聞眼／賴蕭最後一刻掀牌 盼吸年輕票

民進黨總統參選人賴清德的副手確定由駐美代表蕭美琴擔任，據了解，「賴蕭配」大約十月上旬明朗，未來蕭美琴回台後將自組團隊，並迅速投入立委輔選行列，民進黨內普遍期待能振奮年輕票。此外，日前蕭美琴曾經例行性返台述職，也曾經與賴團隊交換意見。

賴清德四月獲民進黨提名後，外界不斷猜測副手，雖然黨內也曾點名文化部前部長鄭麗君，但其實確切人選一開始就朝向蕭美琴。不過蕭美琴在尚未獲得正式徵詢之前，希望專注駐美代表工作，對於外界的詢問一向敬謝不敏。今年四月蕭美琴陪蔡總統過境美國，媒體問到賴蕭配，她直接在蔡面前搖頭又比出「割喉」手勢，明確表達不願談。

蕭美琴在答應擔任副手之前的確有掙扎，擔任副手將對人生產生巨大轉變，尤其蕭的家人都在美國，對蕭來說可能有些為難。但黨內對蕭的評價也相同，都認為她最終會答應回到台灣，就像在民進黨最艱困時期願意投入花蓮立委選舉。

蕭美琴的狀態也「漸進式軟化」，八月賴清德出訪巴拉圭過境美國東西岸，賴蕭在紐約大都會球場看棒球，蕭美琴主動在臉書公開了她與賴的「背影照」，當時一張照片引爆「賴蕭配」話題，賴隨後在巴拉圭被問到蕭美琴，直接「笑而不答」，讓外界嗅出賴蕭已有默契，只是還欠東風。

據悉，蕭美琴一開始傳出被徵詢時，民進黨內並不是每個人都贊成，但徵詢者始終是賴本人，旁人幾乎沒有插手的空間；蕭美琴尚未正式結束本業工作時，雙方基於互相尊重不能說破。駐美代表處昨也表示，蕭美琴現階段仍以推動台美相關業務為重，歉難回應有關政黨或選舉事務議題。

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