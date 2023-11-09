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柯文哲最強副手是誰？郭正亮斷定非侯友宜：當然是他

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮認為，柯郭配的機率極高，或者郭台銘也不會自己來，而是直接推薦原本的副手人選賴佩霞給柯文哲，形成另類的柯賴配。圖為民眾黨總統參選人柯文哲（左）及鴻海集團創辦人郭台銘（右）。圖/聯合報系資料照
郭正亮認為，柯郭配的機率極高，或者郭台銘也不會自己來，而是直接推薦原本的副手人選賴佩霞給柯文哲，形成另類的柯賴配。圖為民眾黨總統參選人柯文哲（左）及鴻海集團創辦人郭台銘（右）。圖/聯合報系資料照

2024總統大選進入組合膠著白熱化階段，距離11月20日總統、副總統候選人登記申請日僅剩下11天，外界紛紛猜測各組參選人會打出什麼正副人選強棒組合牌。前立委郭正亮在政論節目中被主持人黃暐瀚問到：「誰是柯文哲最強副手人選？」，他不假思索地回答，就是郭台銘

郭正亮在昨(8)日的政論節目《下班瀚你聊》中分析，柯郭配的機率極高，但也語帶玄機地表示，郭台銘也有可能不會自己來，而是直接推薦原本的副手人選賴佩霞給柯文哲；郭正亮認為，若是另類的柯賴配，柯文哲在民調數字的壓力下，認為郭台銘若是獨立參選，吃到他的民調會最多，最終也會同意此番作法。

郭正亮從柯文哲將於板橋體育館成立競總大會的標題「義無反顧拚一次」上看，他就是會參選，不會同意藍白合。並以「突然之間的愛情」來形容侯柯或柯侯配的可能性極低，並認為昨日柯文哲提出三份民調的公司，侯友宜可能都不會接受。

郭正亮也提及侯競總團隊目前最大的問題，是侯友宜找不到心目中的理想副手，目前包括呼聲最高的韓國瑜和柯志恩，兩人都傳出意願不高的回應。郭也認為，侯友宜團隊還存在另一個老問題，是國民黨的競選能量比較高，但侯友宜的競選能量不高，這也是大家為何都希望藍白配的原因。

至於柯郭配兩人互動頻頻的傳聞，郭辦發言人陳家頤則回應，郭柯本來就是好友，彼此交換意見，大家就是順其自然、相信會水到渠成。柯文哲則表示，郭台銘當慣了老闆，能當正的就當正的，不可能當副的，所以「沒有柯郭配，但郭柯合是有的」，這幾天會再與郭台銘深談。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜 民調 藍白合

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