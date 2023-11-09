侯友宜3民調都贏...蔡正元酸：為何要背不比民調「罪名」呢？

隨著2024總統選戰的腳步越來越近，藍白合不合，各界仍是霧裡看花。柯文哲想比民調，國民黨拋出日本、德國模式，雙方難有共識。國民黨前立委蔡正元指出，既然多個民調數據都顯示侯友宜贏過柯文哲，「爲什麼不比民調呢？為什麼侯友宜要背負不敢比民調的『罪名』呢？」

蔡正元昨(8)日深夜在臉書發文，稱根據最新的美麗島民調、ETtoday類民調以及國民黨內參民調，侯友宜大勝柯文哲8-10%，既然情勢大好，為何不比民調？「侯友宜就應該用三腳督比民調，讓柯文哲及他的支持者心服口服擔任副總統候選人，這不是很好嗎？」

蔡正元也質疑，國民黨主席朱立倫提出的「採德國式政黨比例，在民調中加上政黨支持度，也是一種全民調」是錯誤說法。蔡認為，這是用來調查不分區立委的當選席次，連調查區域立委的當選率都談不上，「更與調查總統的當選率無關」。

民眾黨總統參選人柯文哲昨(8)日稍早拋出三份民調，他皆勝過侯友宜和賴清德。侯友宜稍晚也回應民調的事，說他最近看到民調，他也領先柯文哲有一段距離，所以，民調大家都做參考，自己做的還不如參考外面做的，把侯柯、柯侯比比看，把所有政黨比比看，大家就很清楚了。

國民黨主席朱立倫則表示，根據國民黨內參民調，不管侯柯配或柯侯配，都能明顯超越民進黨，這表示藍、白或非綠的支持者，最關心的就是趕快團結整合。

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