等不到藍白合 蔡正元：如果國民黨等於侯友宜 我退黨

「藍白合」遲未定案，在侯柯配或柯侯配仍舊是一團謎之際，又傳出民眾黨參選人柯文哲與無黨籍獨立參選人郭台銘互動頻頻，更加讓人霧裡看花。國民黨前立委蔡正元昨(8)日在政論節目的專訪中，語出驚人地表示：「若國民黨等於侯友宜，我退出國民黨」，並重申強調2024總統大選只有「柯侯配」才會贏。

蔡正元在昨日的《野禮會客室》網路政論節目中接受專訪，對於藍白合態勢，他給出明確答案，認為現今民進黨參選人賴清德民調居高不下的情況下，就民調數字顯示，只有「柯侯配」才會贏，若是「侯柯配」的話，選民還是會投給賴清德。

蔡正元並點名包括國民黨黨主席朱立倫及侯辦執行長金溥聰，表示這些人「我根本不看在眼裡」，更不稀罕國民黨黨籍，大方表示「我無所謂」。

蔡正元認為，目前下架民進黨是最高戰略指導原則，但必須藍白合才能成功，光靠柯文哲不可能，只有侯友宜「更是慘敗」，他並比喻，目前在野的三個和尚分別挑水的話會沒水喝，只會被賴清德繼續執政。

回到國民黨黨內情形，被問到是否偏向支持柯文哲而非侯友宜，他反問主持人：「侯友宜是國民黨嗎」？他在國民黨打拚時，侯友宜還不是國民黨，說講難聽一點就是沒有誰欠誰的問題。

對於蔡正元談及的民調數字，柯文哲昨日也拋出三份民調，皆呈現柯勝過國民黨總統參選人侯友宜，及民進黨總統參選人賴清德。朱立倫對此則表示，根據國民黨內參民調，不管侯柯配或柯侯配，都能明顯超越民進黨，兩者差距一直都在誤差範圍內，這表示藍、白或非綠的支持者，最關心的就是趕快團結整合。

政大選研中心研究員蕭怡靖也認為，重點在於民調數字如何產生，問法會影響受訪者的回答結果。

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