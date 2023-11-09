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廣角鏡／大選維安成軍 防彈掃街車曝光
因應二○二四年總統大選候選人安全維護，國家安全局「安維八號」編組兵力今天在大直特勤中心基地舉行成軍儀式，新型維安反恐火力裝備及新式防彈掃街車將曝光。
與舊式掃街車不同的是，新車的防彈玻璃帷幕可透過電動方式升降，省卻過去人工轉輪升降的不便，且車輛車體前、後及防彈帷幕左右兩側，共搭載六個實景鏡頭，具備三百六十度側錄功能，可在「特殊狀況」發生時，藉由影像還原現場。
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