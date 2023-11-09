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柯文哲批賴清德搞兩國論 「蔡總統知情嗎」

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰／台北報導
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。圖／聯合報系資料照片
中華兩岸婚姻家庭服務聯盟秘書長徐春鶯被傳將列入民眾黨不分區立委安全名單內，引發爭議。圖／聯合報系資料照片

民眾黨總統參選人柯文哲日前赴高雄大學演講，被問到可能將陸配徐春鶯納入不分區立委提名名單時，不滿回稱「你評論什麼東西」，遭民進黨參選人賴清德批嗆學生不可取。柯文哲昨表示，當天是在嗆賴清德跟陸委會，結果被去頭去尾講成嗆學生。柯文哲並質疑，賴清德跟陸委會在搞「兩國論」，蔡英文總統及台灣重要盟邦是否知情？

柯文哲表示，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流，當天是嗆賴清德及陸委會，結果被去頭去尾，還用網軍優勢稱他在嗆學生；陸委會現在是在實質的「兩國論」，做這件事情前，國安會知不知情？蔡總統同不同意？以及我重要盟邦事前是否先知會？請國安會出來回答。

徐春鶯昨接受廣播節目專訪表示，外界質疑她沒有放棄中國大陸國籍，但根據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中國跟台灣是外國關係嗎？是國與國的關係嗎？如果台灣宣布獨立，她就去放棄中國大陸的國籍。

徐春鶯批評，政府什麼事情都不敢做，把難題丟給百姓，如果政府修法把中國大陸定義為外國，讓陸配都能去放棄中國大陸國籍，她願意去放棄中國國籍；副總統賴清德在沒有任何證據下，造謠她是共產黨員，這是不對的，她很氣憤。

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