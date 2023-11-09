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柯文哲批賴清德搞兩國論 「蔡總統知情嗎」
民眾黨總統參選人柯文哲日前赴高雄大學演講，被問到可能將陸配徐春鶯納入不分區立委提名名單時，不滿回稱「你評論什麼東西」，遭民進黨參選人賴清德批嗆學生不可取。柯文哲昨表示，當天是在嗆賴清德跟陸委會，結果被去頭去尾講成嗆學生。柯文哲並質疑，賴清德跟陸委會在搞「兩國論」，蔡英文總統及台灣重要盟邦是否知情？
柯文哲表示，民進黨治國不怎麼樣，選舉實在是一流，當天是嗆賴清德及陸委會，結果被去頭去尾，還用網軍優勢稱他在嗆學生；陸委會現在是在實質的「兩國論」，做這件事情前，國安會知不知情？蔡總統同不同意？以及我重要盟邦事前是否先知會？請國安會出來回答。
徐春鶯昨接受廣播節目專訪表示，外界質疑她沒有放棄中國大陸國籍，但根據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中國跟台灣是外國關係嗎？是國與國的關係嗎？如果台灣宣布獨立，她就去放棄中國大陸的國籍。
徐春鶯批評，政府什麼事情都不敢做，把難題丟給百姓，如果政府修法把中國大陸定義為外國，讓陸配都能去放棄中國大陸國籍，她願意去放棄中國國籍；副總統賴清德在沒有任何證據下，造謠她是共產黨員，這是不對的，她很氣憤。
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