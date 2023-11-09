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專家：民調數字 受問法影響
民眾黨總統參選人柯文哲昨無預警拋出三份民調，皆呈現柯勝過國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德。政大選研中心研究員蕭怡靖表示，重點在於民調數字如何產生，問法也會影響受訪者回答。
蕭怡靖說，影響民調結果的原因很多，如執行訪問的時間、抽樣的方式、完整問卷如何設計、題序等，當民調的結果與一般民眾的認知或其他民調不同時，研究者就會從他提到的角度揭露。有時問法也會影響到受訪者，比如「你支持誰」跟「你要投給誰」，兩者問法不同，會影響到受訪者的回答。
文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲指出，柯營公布民調，是為爭取更多籌碼，迫使對方屈服。
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