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專家：民調數字 受問法影響

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照
民進黨總統參選人賴清德（左）、國民黨總統參選人侯友宜（中）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。圖/聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲昨無預警拋出三份民調，皆呈現柯勝過國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德。政大選研中心研究員蕭怡靖表示，重點在於民調數字如何產生，問法也會影響受訪者回答。

蕭怡靖說，影響民調結果的原因很多，如執行訪問的時間、抽樣的方式、完整問卷如何設計、題序等，當民調的結果與一般民眾的認知或其他民調不同時，研究者就會從他提到的角度揭露。有時問法也會影響到受訪者，比如「你支持誰」跟「你要投給誰」，兩者問法不同，會影響到受訪者的回答。

文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲指出，柯營公布民調，是為爭取更多籌碼，迫使對方屈服。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 賴清德 侯友宜 民調

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