觀察站／柯文哲拋民調 壓垮藍白合最後一根稻草？

藍白合逼近破局之際，民眾黨大動作端出主帥柯文哲在三腳督態勢勝出的民調，想要在登記倒數階段「先喊先贏」，證明柯文哲才是在野最強勢力。但藍白磨合階段，柯營已惡言不斷，隨著登記日期倒數計時，雙方迴旋空間已經愈來愈小，柯營昨再拋出片面有利於己的民調，也恐成為壓垮藍白合的最後一根稻草。

過去一個月，藍白合在總統談判深水區每況愈下，柯文哲近期更是屢拋惡言，從騙婚、逼婚、「把恁爸當肖仔」，以及曾當面嗆侯「柯志恩或韓國瑜出來都比你強」，再加上對外說詞反覆不定，柯陣營鷹派對外發言火力全開，已讓藍營基層難以忍受。

朱柯侯三方主帥則陷入技術性糾纏深淵，柯文哲堅持「全民調」寸步不讓，賺得支持者認同，也加深侯「怕輸不敢比」的負面印象，卻不願正視民調易受調查方式與外部干擾影響，難以反映參選人實力；但另一方面，國民黨拋出的日本、德國模式，也被認定是「侯穩贏方案」，無法取得多數支持。

一場攸關台灣未來的總統大選，成為「相親秀」鬧劇：民眾黨聘金聘禮全都要，國民黨卻有如單戀，即便多次宣稱十月底藍白合就進入政黨協商階段，沒有「全民調」及「民主初選」的選項，柯文哲卻依然緊咬全民調，甚至拿出三份自己領先的民調「先喊先贏」。

選戰倒數，明明有超過六成選民想要「下架民進黨」，但藍白為了如何合作還沒吵完。民進黨總統參選人賴清德已結束國政說明、成立競總，下周將公布不分區名單，確定副手人選後，按步調穩健向前；相形之下，藍白爭議還剪不斷、理還亂，真的要應柯文哲所說，急重症醫師在最後卅秒才決定？

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