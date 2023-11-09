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綠營：柯文哲公布民調 半夜吹哨羞辱了侯友宜

聯合報／ 記者蔡晉宇江婉儀／連線報導
民進黨總統參選人賴清德（右），昨天出席體育圈Team Taiwan造勢活動，和支持者熱情合影。記者林澔一/攝影
民進黨總統參選人賴清德（右），昨天出席體育圈Team Taiwan造勢活動，和支持者熱情合影。記者林澔一/攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨公布三份民調，稱民調支持度領先其他總統參選人。民進黨發言人張志豪表示，柯文哲半夜吹哨子壯膽，不會嚇到民進黨，倒是羞辱了國民黨總統參選人侯友宜

民進黨秘書長許立明昨在中常會黨務報告時表示，柯文哲近來種種言行，都可看出柯目的除了羞辱國民黨，也是用撕裂台灣的方式在選舉；相較之下，民進黨是以正面為訴求挺台灣，賴清德也不斷強調民主大聯盟，最重要的是「全民合」。

民進黨總統參選人賴清德昨出席「體育Team Taiwan」活動，提出體育八大政見，喊出要用體育壯大台灣。賴表示，若當選總統，會把體育預算提升為一年超過二百億元。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民調 賴清德 侯友宜

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