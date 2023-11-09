柯文哲：3民調贏賴侯 侯友宜：我民調也贏

柯認「ＤＮＡ不同 藍白合卡在政治價值」

藍白合卡關，民眾黨昨天公布委託三家民調機構最新總統民調結果，民眾黨總統參選人柯文哲在三份民調中，不僅都贏過民進黨總統參選人賴清德，且都贏國民黨總統參選人侯友宜超過八個百分點。對於藍白合談不攏，柯文哲認為，國民黨跟民眾黨ＤＮＡ不一樣，所以卡在政治價值。

由於總統參選登記日在即，媒體詢問柯文哲，藍白合是否破局及最終期限，柯文哲沒有回答。柯文哲辦公室發言人陳智菡則表示，距離總統登記時間緊迫，不宜再拖，這周要有明確答案，如果國民黨還是沒辦法回應主流民意，很難繼續談下去。

柯文哲昨舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會，他提到全民調時，螢幕突然秀出三份民調數據，分別是求真、趨勢、世新大學的民調，以及三個單位民調平均。三份民調的訪問日期為十一月三到七日，有效樣本都超過三千人，市話比率七成、手機三成。

三份民調平均後，若藍白整合成功由柯文哲出線，將贏過賴清德四點八三個百分點；若藍白整合後由侯友宜出線，侯友宜反而落後賴清德三點八個百分點。三份民調平均，柯文哲勝過侯友宜八點六三個百分點。

柯文哲指出，合作的目的就是要選贏，他非常相信數據科學，現階段對總統選票最能直接反映就是精準全民調，除非有心造假，不然若份數夠多，結果相當精準，當然沒辦法百分之百，還是會有統計誤差。他直言，自己在想如何贏得總統大選，國民黨卻在想著怎麼贏過柯文哲，「為什麼不用個勝率比較高的組合？為什麼用勝率比較低、甚至會輸掉的組合？這就是政治價值的衝突」。

柯稱沒柯郭配 但有郭柯合

【記者林縉明、鄭媁／台北報導】藍白合陷入僵局，反倒是柯郭合有譜。民眾黨總統參選人柯文哲一周內兩度直奔鴻海創辦人郭台銘家用餐、會談。柯文哲昨接受網路節目專訪表示，郭台銘當慣老闆，能當正的就當正的，不可能當副的，所以沒有柯郭配，但郭柯合是有的，這幾天會再找郭台銘談一談。柯文哲昨晚隨即到郭台銘家晚餐會。

柯文哲昨接受網路節目「比特王直球對決」專訪表示，郭台銘的外號是Big Boss，大老闆就是這樣，當老闆慣了，能當正的就當正的，不能當正的，也不會想當副的。

至於柯郭合是否循新竹市長高虹安模式，由郭推薦人選納入民眾黨不分區立委名單？柯文哲表示，好的人才都能用，「我們也有評比，不會照單全收」。

【記者王寓中／台北報導】柯文哲與郭台銘近來互動頻繁談大選合作，知情人士表示，郭台銘向柯文哲表示，他願意提供自己在全台超過三百個連署站點，作為柯文哲大選的選戰據點，相關租金及雇用人員的費用將支付到明年大選後，地點和人員都可免費提供柯文哲和民眾黨使用。

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，最近看到民調，他也領先民眾黨總統參選人柯文哲有一段距離。記者黃仲裕／攝影

侯喊「所有政黨比比看 就很清楚了」

【記者鄭媁、范榮達／連線報導】民眾黨總統參選人柯文哲昨天拋出三份民調，皆勝過國民黨總統參選人侯友宜和民進黨總統參選人賴清德。侯友宜昨在苗栗縣三義木雕博物館受訪表示，最近看到民調，他也領先柯文哲有一段距離，所以，民調大家都做參考，自己做的還不如參考外面做的，把侯柯、柯侯比比看，把所有政黨比比看，大家就很清楚了。

對於民眾黨拋出的三份民調，國民黨主席朱立倫指出，這份民調不是組合，而是個人；且每份民調都有偏誤，還將鴻海創辦人郭台銘作為競爭者納入民調，與團結整合的目標不同。

朱立倫在國民黨中常會表示，根據國民黨內參民調，不管侯柯或柯侯，都能夠明顯超過民進黨，兩者的差距一直都在誤差範圍內，這表示藍、白或非綠的支持者，最關心的就是趕快團結整合，不要受主戰派的影響；主戰派每天製造障礙困難，喊打喊殺非常容易，從負面、對立的角度，最後便宜了民進黨。

朱立倫說，柯文哲應該很清楚，「你也是教授，我也是教授」，這三份民調最大的特點是把郭台銘放在民調當中作為競爭者，這不是與大家團結整合在一起不一樣嗎？至少他看到每一份民調大約有五個百分點的偏誤，這不是大家的目的。

朱立倫以棒球為例指出，兩隊要組成聯隊選出一位最佳投手，除了投手的球技，當然要看整個球隊的防守、打擊如何，以及投手與各球員的默契，才來評估總教練要派哪些選手上陣，不是說球速最快就一定是最好的投手；如果無法和整個球隊有完整的守備、強力打擊，是沒辦法贏得勝選的。

侯韓配？ 韓說只當啦啦隊

【記者鄭媁、范榮達、江良誠／連線報導】藍白合持續僵局，藍營基層出現「侯韓配」聲音。媒體人王淺秋昨天在「千秋萬事」廣播中透露，她詢問高雄市前市長韓國瑜到底有沒有被實際徵詢副手？韓國瑜說「的確是有」；至於有無意願，韓國瑜說，他只會好好的當啦啦隊，並沒有意願去搭配副手。

王淺秋表示，韓國瑜是對國民黨總統參選人侯友宜表達最大尊重，既然侯友宜是總統參選人，副手由他自己安排和決定；韓國瑜的確對時局有所憂慮，大家敦促他出面當桶箍，他也樂意，只要黨中央認為有必要，但後來沒有往這個方向發展，他就回去當他的啦啦隊。

侯友宜昨表示，韓國瑜不管在那個角色，兩個人會連在一起，顧國家、顧台灣這塊土地，並肩作戰。

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