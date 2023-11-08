故宮南院賣店比賣門票好？侯友宜拋政見要重振故宮

國民黨總統參選人侯友宜今天直指故鄉嘉義故宮南院文物是世界級，賣店比賣門票生意好太多，以水舞吸引人潮不是好方法，他主張國立博物館每星期1天免費參觀，並重振故宮，強化兩岸文化交流，也可以因此降低很多誤會，也可以了解中華文化的底蘊。

五大文化政策論述，包括推廣全民美學、培育青年藝文工作者、補助青年探索全世界、豐富文化產業、升級文資防護系統、打造中華文化中心，以「文化相生，共營台灣；兩岸對話，文化先行」為主軸，目標「擦亮金馬、重振故宮，打造中華文化中心」。

侯友宜說，故宮及故宮南院文物都是世界級的，但是近幾年參觀人數，除了疫情影響，參訪人數大幅下降，尤其是故宮南院，賣店比賣門票生意好太多了，南院往往必須辦水舞、舞台劇來招徠觀賞，這不是好辦法，要鼓勵人民要常常有機會，免費到國立博物館參訪，喜歡文化了解文化。

他表示，故宮其實可以創造兩岸文化交流，也跟國際接軌，他前些時候到日本，一名政界領袖告訴他，最得意的就是把台灣故宮的國寶，引到日本東京展出他，也把日本國寶文物引進到故宮展出，所以深化跟世界各大博物館合作策展非常重要，重要性可以讓兩岸之間，降低很多誤會，也可以了解中華文化的底蘊。

至於「擦亮金馬」，侯友宜說，過去金馬獎好多國家參加，大陸、澳門、香港也會來，金馬獎是華人最重要影視產業的獎項，競爭相當激烈，得獎視為最高榮譽，但現在金馬獎幾乎沒落了，也沒有人太在乎，只能找到東南亞一些國家來參與，其實更應該開拓兩岸之間，讓華人電影以金馬獎得獎為最大榮耀。

侯友宜主張「繁星點點三三三」，他說選定300名35歲以下具潛力的文化藝術創作者，每人補助3年、每月3萬元，鼓勵專心創作，每年必須提供1件作品給國家，並接受考核。另外每年提供1萬名18歲至25歲台灣青年，補助每人3萬元出國從事文化、藝術與創意相關的學習活動。

此外，要鼓勵更多人從事紀錄片與藝術影視作品的創作，維續台灣影像工作的珍貴傳承，政府也應投入Live house與小劇場的推動，提升典藏品的經費，興建專責的典藏館，公私合作閱讀計畫，推動圖書館的升級與轉型。

另外根據統計，2016至2022年間，全國有不下18處古蹟，與歷史建築受到破壞，侯友宜表示，他主張文資古蹟與歷史建築應全面加裝監視系統，實施防災演練，以達到文資零破壞。

侯友宜今天由立委陳超明、國民黨苗栗縣黨邱主委邱一峰等陪同，參訪三義木雕博物館，侯友宜說，他與三義木雕有特殊感情，「我喜歡關公」，雕出來非常莊嚴威武，他認識三義鄉康木祥大師，康用漂流木雕的關公，就是他現在給基層同仁打擊犯罪用的，因此也選擇公布文化政策主張。 國民黨總統參選人侯友宜今天參訪三義木雕博物館，並公布五大文化政策。記者范榮達／攝影

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