出任副手？王淺秋一語道出「侯韓配」韓國瑜沒意願

郭正亮表示與韓國瑜相當親近、能隨時用Line聯絡的王淺秋，透露韓國瑜目前對選舉的心境，表示目前無意於侯韓配。他說：「王淺秋說，韓國瑜不一定想淌這個渾水，我真的沒有看到韓國瑜的意願」。

2023-11-08 13:39