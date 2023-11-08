出任副手？王淺秋一語道出「侯韓配」韓國瑜沒意願
藍白合持續僵局的同時，傳出民眾黨總統參選人柯文哲日前與前高雄市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達「沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合。對此，韓國瑜辦公室聲明，並非事實，請勿以訛傳訛。郭正亮對此在節目中透露，能與韓國瑜隨時Line的王淺秋表示，韓國瑜對侯韓配仍是沒意願的心境。
前立委郭正亮昨(7)日在政論節目《民眾之聲／眾亮集》表示，與韓國瑜相當親近、能隨時用Line聯絡的王淺秋，透露韓國瑜目前對選舉的心境，表示目前無意於侯韓配。他說：「王淺秋說，韓國瑜不一定想淌這個渾水，我真的沒有看到韓國瑜的意願」。
郭正亮對此評論說：「韓國瑜是很努力在幫侯友宜助選，他是忠貞的國民黨員，這是沒有問題的，因為他還是一個希望做事情的人，副手怎麼做事？」郭正亮最後更曝侯友宜的副手人選名單中，本來有有韓國瑜和柯志恩，但柯志恩也沒意願，「她可能更想當立委」。
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