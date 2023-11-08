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出任副手？王淺秋一語道出「侯韓配」韓國瑜沒意願

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為高雄市前市長韓國瑜日前替國民黨總統參選人侯友宜輔選站台情形。圖／聯合報系資料照片
圖為高雄市前市長韓國瑜日前替國民黨總統參選人侯友宜輔選站台情形。圖／聯合報系資料照片

藍白合持續僵局的同時，傳出民眾黨總統參選人柯文哲日前與前高雄市長韓國瑜見面時，韓國瑜當面表達「沒有侯柯配，就是侯韓配」的組合。對此，韓國瑜辦公室聲明，並非事實，請勿以訛傳訛。郭正亮對此在節目中透露，能與韓國瑜隨時Line的王淺秋表示，韓國瑜對侯韓配仍是沒意願的心境。

前立委郭正亮昨(7)日在政論節目《民眾之聲／眾亮集》表示，與韓國瑜相當親近、能隨時用Line聯絡的王淺秋，透露韓國瑜目前對選舉的心境，表示目前無意於侯韓配。他說：「王淺秋說，韓國瑜不一定想淌這個渾水，我真的沒有看到韓國瑜的意願」。

郭正亮對此評論說：「韓國瑜是很努力在幫侯友宜助選，他是忠貞的國民黨員，這是沒有問題的，因為他還是一個希望做事情的人，副手怎麼做事？」郭正亮最後更曝侯友宜的副手人選名單中，本來有有韓國瑜和柯志恩，但柯志恩也沒意願，「她可能更想當立委」。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 韓國瑜

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